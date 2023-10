Berlin und Brandenburg: So wird das Wetter am Wochenende

Wetterbericht So wird das Wetter am Wochenende in Berlin

Berlin/Potsdam. Der goldene Oktober mit viel Sonnenschein bleibt den Berlinern und Brandenburgern an diesem Wochenende verwehrt. Das Wetter zeigt sich von seiner trüben Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, bestimmt ein Tiefdruckeinfluss mit feuchter Luft das Wetter in der Hauptstadt-Region. Ab Sonntag gelangt mit einer Südwestströmung zudem sehr milde Luft in den Osten Deutschlands. Vereinzelt kann es Windböen geben.

Der Samstag startet bedeckt, mitunter neblig-trüb. Zeitweise kann es regnen. Im Süden Brandenburgs gibt es vorübergehend Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad in der Uckermark und 14 Grad in Südbrandenburg, in Berlin um 12 Grad. In der Nacht zum Sonntag zieht zum Morgen hin aus Südwesten Regen auf. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 6 Grad.

Wetter in Berlin: Am Sonntag milde Temperaturen

Auch am Sonntag bleibt es bedeckt, zeitweise kann es regnen. Am Nachmittag und Abend kann es regional auflockern, dann gibt es nur noch örtlich Schauer. Es ist sehr mild mit Höchstwerten zwischen 13 bis 16 Grad. Dabei ist es windig, vereinzelt kann es Windböen geben, die im Laufe des Nachmittags wieder abschwächen. Wolkig bleibt es auch in der Nacht zum Montag. Weiterhin kann es zeitweise regnen, bei Tiefsttemperaturen von 12 bis 9 Grad.

Wetter in Berlin und Brandenburg – Die Vorhersage des DWD im Detail:

Samstag, 28. Oktober 2023: Heute Vormittag bedeckt, mitunter neblig-trüb. Im Süden Brandenburgs vorübergehend Auflockerungen. Zeitweise Regen. Im weiteren Verlauf kaum Änderungen. Höchstwerte zwischen 10 Grad in der Uckermark und 14 Grad in Südbrandenburg, in Berlin um 12 Grad. Überwiegend schwacher Wind, in Berlin und in der Nordhälfte Brandenburgs aus Nordost bis Ost, später aus Südost, in der Südhälfte Brandenburgs hingegen aus Südwest. In der Nacht zum Sonntag zunächst deutlicher Bewölkungsrückgang. Im Verlauf der zweiten Nachthälfte wieder Bewölkungsverdichtung und gegen Morgen von Südwesten aufkommender Regen. Temperaturrückgang auf 8 bis 6 Grad. Schwacher, teils mäßiger Wind um Süd.

Sonntag, 29. Oktober 2023: Am Sonntag erst stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen. Am Nachmittag und Abend regional Auflockerungen, dann nur noch örtlich Schauer. Sehr mild, Höchstwerte 13 bis 16 Grad. Mäßiger Süd- bis Südwestwind, vereinzelt Windböen (Bft 7), am Nachmittag Abschwächung. In der Nacht zum Montag wolkig, teils stark bewölkt. Zeitweise Regen. Tiefstwerte 12 bis 9 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest.

Montag, 30. Oktober 2023: Am Montag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Regen. Am Nachmittag aber auch längere Zeit niederschlagsfrei. Weiterhin sehr mild, Höchsttemperatur 14 bis 17 Grad. Schwacher, teils mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. In der Nacht zum Dienstag wolkig bis stark bewölkt, stellenweise Regen. Zeitweise Dunst und Nebel. Temperaturrückgang auf 11 bis 8 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Dienstag, 31. Oktober 2023: Am Dienstag oftmals viele Wolken und Regen. Am Nachmittag und Abend vorübergehend Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 10 und 13 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt etwas Regen. Tiefsttemperatur 8 bis 6 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

