Zwei Autos in Mitte ausgebrannt

Autobrand: In Mitte brannten in der Nacht gleich zwei Autos. Unterdessen kollidierte in Pankow ein Autofahrer mit einer Straßenbahn. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 26. Oktober: Unfall auf der Invalidenstraße

11.20 Uhr: Am Donnerstag ereignete sich in Mitte an der Invalidenstraße Ecke Hessische Straße in Mitte ein Unfall zwischen der Straßenbahn und einem Auto, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Die Tramlinien der M5, M8 und M10 waren zeitweise unterbrochen.

Bäckerei-Mitarbeiter mit Waffe bedroht und ausgeraubt

11.20 Uhr: Zwei unbekannte Männer bedrohten am Mittwochabend einen Mann in Steglitz und raubten ihn aus. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte stieg ein 42-jähriger Mitarbeiter einer Backwarenfiliale mit den Tageseinnahmen gegen 19 Uhr in einen Kleintransporter, den er in der Schloßstraße vor dem Geschäft geparkt hatte, und verriegelte die Fahrertür. Die beiden Vermummten traten an sein Fahrzeug heran und einer von ihnen versuchte die Wagentür zu öffnen. Als das nicht gelang, schlug er die Dreiecksscheibe der Fahrertür ein, bedrohte den 42-Jährigen durch die entstandene Öffnung mit einer Waffe und forderte ihn zur Herausgabe des Geldes auf. Nach Übergabe der Geldkassette flüchteten die Tatverdächtigen mit der Beute zu Fuß in Richtung Schildhornstraße.

Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

11.10 Uhr: Am Mittwochabend konnte die Polizei Berlin in Buckow zwei Männer festnehmen, die zuvor in ein Haus eingebrochen sein sollen. Auf X (ehemals Twitter) veröffentlichten sie Bilder, wie die Hubschrauberstaffel die Personen bei Dunkelheit entdeckt hat.

Bauarbeiter mit Messer bedroht

10.19 Uhr: Am Mittwochvormittag soll ein Mann in Moabit einen Bauarbeiter angegriffen haben. Weiter soll er ihn und einen Zeugen mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte trat der 32-Jährige gegen 11.30 Uhr aus einem Wohnhaus in der Beusselstraße und verpasste dem 50 Jahre alten Bauarbeiter auf dem Gehweg an der Baustelle wahllos einen Kopfstoß. Als dessen Kollegen dazwischengingen, soll der Tatverdächtige ein Messer aus dem Hosenbund gezogen und den Bauarbeiter sowie einen 30-jährigen Zeugen damit bedroht haben. Der 50jährige Bauarbeiter klagte über Kopfschmerzen, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Weiter soll er auf dem Rückweg in seine Wohnung den Hund einer Passantin getreten haben. Laut der Frau soll der Tatverdächtige vor einiger Zeit mit einer scharfen Schusswaffe aus seinem Fenster geschossen habe. Die Einsatzkräfte nahmen den 32-Jährigen fest und stellten bei ihm zwei Faltmesser und eine Schreckschusswaffe sicher. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen wurden weitere Messer und ein Baseballschläger beschlagnahmt. Im Gewahrsam musste sich der Tatverdächtige einer Blutabnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Anschließend wurde er wieder freigelassen.

68-Jährige tot in Wohnung aufgefunden - Mordkommission ermittelt

9.51 Uhr: Am Mittwoch wurde eine 68-Jährige tot in ihrer Wohnung in Wilmersdorf gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ermittelt jetzt eine Mordkommission des Landeskriminalamtes wegen eines versuchten Totschlags seit gestern Nachmittag. Gegen 14.50 Uhr wurde die Polizei zu einer Wohnung in der Holsteinischen Straße alarmiert, in der die Einsatzkräfte eine tote 68-jährige Frau und ihren schwer verletzten 81-jährigen Ehemann fanden. Den ersten Ermittlungen zufolge geht die Polizei davon aus, dass die Verstorbene zunächst versucht hat, ihren Gatten zu töten, bevor sie sich selbst das Leben nahm.

Auto kollidiert mit Straßenbahn

9.10 Uhr: Schwere Kollision: In Pankow ist am Mittwochabend ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 50-jährige Autofahrer nach bisherigen Erkenntnissen gegen 19.25 Uhr in der Wisbyer Straße in Richtung Bornholmer Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen übersah er dabei offenbar die von rechts kommende Straßenbahn der Linie M 13. Der 57-jährige Straßenbahnfahrer bremste, konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Autofahrer verletzte sich dabei am Oberkörper und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tramfahrer und Fahrgäste blieben unverletzt. Während der Bergung des Unfallautos aus dem Gleisbett durch die Feuerwehr musste der Straßenbahnverkehr unterbrochen werden.

Zwei Autos ausgebrannt

8.30 Uhr: In der Nacht zum Donnerstag haben in Berlin erneut mehrere Autos gebrannt. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Am späten Mittwochabend stand zunächst ein Auto in der Invalidenstraße in Mitte in Flammen. Ein Passant bemerkte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Das Auto brannte vollständig aus.

Kurz nach Mitternacht stand im Weddinger Dohnagestell ein Transporter in Flammen und brannte im Verlauf vollständig aus. Durch die Hitze wurde ein in der Nähe stehendes Auto am Heck beschädigt. In beiden Fällen hat das Brandkommissariat der Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

