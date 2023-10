Fünf Fakten zum Spiel Hertha BSC gegen den SC Paderborn

Mit einem Heimsieg gegen den SC Paderborn will Hertha BSC das 1:3 in Nürnberg schnell vergessen machen. Wenn die Berliner am Samstag (13.00 Uhr/Sky) den Tabellenachten empfangen, muss Trainer Pal Dardai allerdings umbauen. Mit einem Sieg könnte Hertha den SC überholen.