Teilweise Mondfinsternis in Sternwarten zu sehen

Berlin (dpa/bb). Bei günstigem Wetter ist an diesem Wochenende eine teilweise Mondfinsternis zu beobachten. Das Phänomen ist am Samstagabend (28. Oktober) ab 20.00 Uhr zu sehen und dauert bis kurz nach Mitternacht, falls der Himmel klar ist. Das teilte die Stiftung Planetarium Berlin mit. Die Sternwarten in Treptow und Schöneberg laden demnach zu kostenlosen Beobachtungsabenden. Dabei sollen Interessierte auch kleine Teleskope nutzen und Fachleuten Fragen stellen können. Das Phänomen soll aber auch mit bloßem Auge zu sehen sein. Der Mond kreuzt bei einem solchen Ereignis zum Vollmond-Zeitpunkt die Erdbahn und tritt teilweise in den Kernschatten der Erde ein. Die nächste totale Mondfinsternis wird erst wieder im Jahr 2025 erwartet.

