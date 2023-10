Auszeichnungen „Bunte New Faces Award Music“ für Eli Preiss

Die Nominierte Eli Preiss kommt zur Verleihung des Bunte New Faces Awards Music 2023 ins Bikini-Haus.

Die österreichische Sängerin Eli Preiss („Danke Mami“) ist mit dem „Bunte New Faces Award Music“ ausgezeichnet worden. Die in Wien lebende Singer-Songwriterin setzte sich nach Angaben vom Donnerstag in der Jury-Abstimmung als „Best Newcomer“ gegen Becks und Ritter Lean durch. Dafür gab es den als Roter Panther bezeichneten Nachwuchspreis der Zeitschrift für „ein herausragendes Talent aus dem Musik-Business“.