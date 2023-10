Wie Berliner Kitakinder besser Deutsch lernen sollen

Etwa 80 Prozent der Kinder, die keine Kita besuchen, haben sprachliche Defizite. Wie die Bildungssenatorin dieses Problem lösen will.

Berlin. Zu viele Berliner Kinder sprechen bei der Einschulung zu schlecht Deutsch – vor allem dann, wenn sie keine Kita besucht haben. Etwa 80 Prozent von ihnen hätten Sprachdefizite. Durch das verpflichtende „Kita-Chancenjahr“ sollen diese Kinder nun besser gefördert werden. Künftig müssen Kinder, die nicht richtig Deutsch sprechen und bis dato nicht in einer Kita betreut wurden, eine verpflichtende Sprachförderung besuchen. Das heißt: Sie müssen mindestens ein Jahr vor der Schule eine Kita oder vergleichbare Sprachförderangebote freier Anbieter besuchen – und zwar für jeweils 35 Stunden pro Woche. Diese Stundenzahl wurde erhöht, aktuell sind es 25 Stunden. Ziehen die Eltern hier nicht mit, droht ihnen im schlimmsten Fall ein Bußgeld.

Ab 2025 soll es Kita-„Willkommensgutscheine“ geben

Das solle allerdings erst die „letzte Eskalationsstufe“ sein, betonte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, die das Konzept gemeinsam mit Staatssekretär Falko Liecke vorstellte. Das Ziel sei vielmehr, die Eltern bei dem Prozess mitzunehmen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, nur so funktioniere frühkindliche Bildung. Das neue Konzept sieht vor, dass ab dem Kitajahr 2025/26 alle Kinder im Alter von drei Jahren automatisch einen Kita-„Willkommensgutschein“ zugesandt bekommen – das etwas umständliche Ausfüllen des Antrags für einen Kitaplatz falle damit weg. Dadurch erhoffe man sich, dass schon mit drei Jahren ein größerer Teil der Kinder in den Kindertagesstätten landet und die Gruppe der Kinder, die ein Jahr vor der Einschulung keine Kita besuchen, automatisch kleiner wird.

Denn bislang ist der Anteil der Nicht-Kitakinder nicht unerheblich. Bei den Kindern, die in diesem Jahr eingeschult worden sind, haben 3686 keine Kita besucht. Zu der auch jetzt eigentlich schon verpflichtenden Sprachstandsfeststellung sind allerdings gerade mal 1585 Kinder überhaupt erschienen – und von ihnen wiesen 1225 einen Sprachförderbedarf auf. Gefördert wurde jedoch nur ein Bruchteil von ihnen, die anderen wurden mit mangelhaften Sprachkenntnissen eingeschult.

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) und Staatssekretär Falko Liecke stellten ihr neues Konzept zur Sprachförderung vor.

Foto: Christoph Soeder / DPA Images

Ziele des neuen Vorgehens seien mehr Chancengleichheit und eine höhere Qualität frühkindlicher Bildung, sagte Günther-Wünsch. „Wir wollen, dass die schulgesetzlich verpflichtende Förderung für Kinder mit Sprachförderbedarf endlich zielgerichtet und konsequent umgesetzt wird“, sagte die Senatorin dazu. Dazu gehöre es unter Umständen auch, Eltern, die nicht mit ihren Kindern zum Sprachtest erscheinen oder sie trotz Defiziten nicht an der Sprachförderung teilnehmen lassen, zu Hause aufgesucht werden. Man habe für dieses Konzept Kitaträger und die Bezirke an einen Tisch geholt. Nach Angaben von Falko Liecke hätten die Eigenbetriebe „recht entspannt“ reagiert und gehen davon aus, dass sie diese zusätzliche Förderung hinbekommen.

Kitas sollen künftig gezielt freie Plätze an die Jugendämter melden

Damit wirklich alle Kinder, die vor der Schule sprachlich gefördert werden müssen, auch wirklich einen Platz finden, soll die Angebotstransparenz erhöht werden. Dafür werde der Prozess zur Meldung verfügbarer Kitaplätze optimiert. Künftig sollen Kitas gezielt freie Plätze für diese Zielgruppe an die Jugendämter melden, um Eltern bei der Suche nach einem Kitaplatz zu unterstützen. Die Jugendämter wirken als Wegweiser, um Eltern vor Ort bei der Kitaplatzsuche zu helfen. Auch Stadtteilmütter könnten in diesen Prozess eingebunden werden. Die Eltern sollen bei der Suche nach einem Kitaplatz nicht allein gelassen werden, betonte die Senatorin. Plätze sollten nach Angaben der Bildungsverwaltung ausreichend vorhanden sein, da die neue Bevölkerungsprognose bei den Kindern unter sieben Jahren einen Rückgang von 14500 verzeichne.

Der Verband der Kleinen und Mittelgroßen Kitaträger (VKMK) in Berlin begrüßte die Pläne. „Es ist ein wichtiger Schritt, frühzeitig Sprachdefizite bei Kindern zu erkennen, zu adressieren und jene hier gezielt zu stützen und zu fördern, um ihre schulische Vorbereitung zu verbessern“, erklärte Geschäftsführer Lars Békési. Nach seinen Worten legt der VKMK besonderen Wert darauf, die Beschäftigten ergänzender Sprachfördergruppen, die es derzeit außerhalb der Kitas gebe, bei dem neuen System einzubeziehen. Ohne diese Fachleute gäbe es noch mehr Kinder ohne erfolgversprechende Bildungsperspektiven in den Schulen, erklärte er.

Ehrgeiziges Vorhaben: Sind genügend Kapazitäten vor Ort vorhanden?

Wichtig sei nun, Fort- und Weiterbildungsangebote für diese Personen zu schaffen und ihnen eine Übernahme in die multiprofessionellen Kita-Teams zu ermöglichen. „Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Kita-Chancenjahr nicht den notwendigen Erfolg erzielen kann, da schlichtweg das benötigte pädagogische Fachpersonal fehlt“, so Békési.

Auch IHK-Vizepräsident Stefan Spieker bewertete das Vorgehen des Senats positiv. „Kinder, die ohne ausreichende Sprachkompetenz eingeschult werden, haben vom ersten Schultag an geringere Chancen auf erfolgreiche Bildungsteilhabe. Das kann eine Gesellschaft im Interesse der Kinder, aber auch im Interesse des Standorts nicht hinnehmen“, erklärte er. „Allerdings stellt sich die Frage, ob für das ehrgeizige Vorhaben genügend Kapazitäten vor Ort vorhanden sind. Dies gilt vor allem in den Bezirken mit besonders hohem Migrationsanteil und aktuell geringer Teilhabequote an der Kita-Betreuung. Hier muss sicher noch nachgelegt werden, damit das Ziel auch erreicht wird“, führte Spieker weiter aus.

Aktuell besuchen in Berlin laut Bildungsverwaltung rund 159.000 Kinder eine Kita und 4620 Angebote der Tagespflege. Insgesamt stünden 182.600 Kita-Plätze zur Verfügung. Die Betreuungsquote bei den drei- bis sechsjährigen Kindern beträgt den Angaben zufolge etwa 92 Prozent.