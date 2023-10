Aufgrund der Platznot kommen Flüchtlinge in Berlin in Hotels und Hostels unter. Die Kapazitäten sollen weiter stark ausgebaut werden.

Flüchtlinge So viel kostet die Unterbringung von Geflüchteten in Hotels

Berlin. Angesichts der Unterbringungsnot von Geflüchteten setzt der Berliner Senat auf Hotels und Hostels in der Stadt. Aus einer Antwort der Senatsverwaltung für Integration auf eine schriftliche Anfrage des AfD-Abgeordneten Gunnar Lindemann geht nun hervor, wie viel eine solche Unterbringungsform kostet und was noch geplant ist.

Demnach liegt der durchschnittliche Tagessatz aktuell bei 57 Euro brutto, wie die Senatsverwaltung mitteilt. Laut dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) ist darin kein Geld Verpflegung enthalten. Außerdem bezögen sich die Kosten auf Mehrbettzimmer.

Aus der Antwort der Senatsverwaltung geht auch hervor, dass derzeit insgesamt 960 Geflüchtete auf diese Weise untergebracht sind, die sich wie folgt auf sechs Berliner Hotels und Hostels aufteilen:

Albergo Hotel am Hohenzollerndamm: 139, davon 18 Kinder

Alecsa Hotel am Olympiastadion in der Glockenturmstraße: 98, davon 64 Kinder

Centro Park Hotel Berlin-Neukölln (Aufnahmeeinrichtung) in der Buschkrugallee: 347, davon 64 Kinder

Centro Park Hotel Berlin-Neukölln in der Buschkrugallee: 127, davon 31 Kinder

Generator Hostel in der Storkower Straße: 139

Havel Lodge in der Friederikestraße: 110, davon 24 Kinder

Die Kapazitäten sollen deutlich ausgebaut werden. Der Senat plant, weitere 1500 Plätze in Hotels und Hostels anzumieten. Die Neuakquise laufe gegenwärtig.

Eine Aufschlüsselung nach Nationalität und Geschlecht ist laut der Integrationsverwaltung nicht möglich. Etwas anders sieht es bei der Unterbringung von minderjährigen Geflüchteten aus, für die die Senatsjugendverwaltung zuständig ist.

Sie kommen ebenfalls teilweise in Hotels und Hostels unter, wie im Hotel Helle Mitte in Hellersdorf. Dort seien 137 minderjährige Geflüchtete aus 18 unterschiedlichen Ländern untergebracht – am häufigsten aus Afghanistan, Syrien, der Türkei und Benin, wie es in der schriftlichen Anfrage heißt. Der Vertrag für diesen Standort wurde bis Ende dieses Jahres geschlossen, könne jedoch bis Mitte 2024 verlängert werden.

Die Bereitstellung von Wohnraum für geflüchtete Menschen stellt aktuell eine große Herausforderung für das Land Berlin dar. Nach Angaben der Sozialverwaltung ist die Zahl der Asylbewerber seit August deutlich spürbar gestiegen. Um der steigenden Zahl gerecht zu werden, wird am Freitag der Hangar 1 am Tempelhofer Feld eröffnet. Mit insgesamt 1500 Plätzen wird die Unterkunft in den Hangars des ehemaligen Flughafens eine der größten Unterkünfte in Berlin.

Mehr zum Thema Flüchtlinge