Torsten-Jörn Klein wieder Aufsichtsratschef bei Hertha BSC

Eine Anzeigentafel im Olympiastadion zeigt vor einem Spiel die Fahne von Hertha BSC an.

Der Medienmanager und Unternehmer Torsten-Jörn Klein ist wieder Aufsichtsratsvorsitzender von Hertha BSC. In einer außerordentlichen Sitzung habe das Gremium den 59-Jährigen gewählt, wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte. Scott Körber, Vorsitzender des Sportausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus, bleibt unverändert Stellvertreter. Ex-Hertha-Profi Andreas Schmidt, heutiger Vermögensberater, komplettiert das mit drei Mitgliedern beschlussfähige Gremium, hieß es in der Mitteilung.