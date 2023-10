Straßenbahn stößt mit Auto zusammen: 50-Jähriger verletzt

In Berlin-Pankow ist am Mittwoch eine Straßenbahn der Linie M13 mit einem Auto zusammengestoßen. Der 50-jährige Autofahrer wurde dabei am Oberkörper verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte. Weder der Tramfahrer noch seine Fahrgäste wurden verletzt. Der Straßenbahnverkehr musste unterbrochen werden. Laut Polizei hatte der 50-Jährige die Tram beim Abbiegen anscheinend übersehen und konnte den Zusammenprall nicht verhindern.