BVG-Mitarbeiter angegriffen und „fremdenfeindlich“ beleidigt

Menschen stehen an der Haltestelle einer Straßenenbahn in Berlin.

Ein Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) soll nach Angaben der Polizei in Berlin-Köpenick angegriffen und „fremdenfeindlich“ beleidigt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen zwei Betrunkene im Alter von 28 und 38 Jahren den Mann am späten Dienstagabend attackiert haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach sollen die Männer den 42-Jährigen angepöbelt, ihm ein Bein gestellt und ihn mit Faustschlägen sowie Fußtritten attackiert haben.