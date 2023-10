Kein Personal, Krankenstand: Berlins Kitas sind am Anschlag

Berlin. Viele Berliner Eltern müssen in diesen Wochen wieder flexibel sein. Sie erleben, wie die Kindertagesstätten ihrer Kinder die Öffnungszeiten kürzen oder sie bitten, ihren Nachwuchs wenn möglich zu Hause zu lassen. Denn die personelle Lage in den Kitas ist schon zum Beginn der herbstlichen Erkältungswelle angespannt.

In einigen Einrichtungen spitzt sich die Situation zu. So berichtete Martina Breitmann, Leiterin der Marzahner Kita „Schwalbennest“ von einer krisenhaften Entwicklung. Zwei Gruppen habe sie schließen, die Öffnungszeiten reduzieren müssen. Von den 32 Kolleginnen seien aktuell nur 18 an Bord. Das liege an einer Häufung von Krankheiten, aber auch an dem ohnehin herrschenden Personalmangel. So seien vier Stellen nicht besetzt. Eine langjährige Kollegin habe gerade gekündigt.

Verdi fordert auch für Berlins Kita-Personal 10,5 Prozent mehr Geld

Die Frau wolle den Beruf so nicht mehr ausüben, berichtete die Kita-Leiterin am Mittwoch bei der Pressekonferenz der Gewerkschaft Verdi zum Start der bundesweiten Tarifrunde für die Beschäftigten der Bundesländer. Deshalb habe sie Gruppen zusammenlegen und die Öffnungszeiten einschränken müssen, sagte Breitmann. Das sei schlecht für die Eltern, die doch arbeiten müssten. Viele seien aber gleichwohl solidarisch.

Anders als in anderen Ländern, wo die Erzieherinnen den Kommunen und deren Tarifvertrag zugeordnet sind, fällt Berlins Erziehungspersonal unter den nun neu zu verhandelnden Tarifvertrag der Länder (TVL). Verdi fordert für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro.

Kita-Leiterin berichtet von steigender Belastung und Burn-Outs im Kreis der Kolleginnen

Der Berliner Eigenbetrieb Kindergärten Nordost bestätigte, dass es aktuell zu Einschränkungen komme. Wegen eines „erhöhten krankheits- und urlaubsbedingten“ Personalausfalles „müssen wir in einigen Einrichtungen leider vorübergehend verkürzte Öffnungszeiten hinnehmen“, so eine Sprecherin. Man versuche, für Notfälle mit den Eltern Lösungen zu finden, das gelinge aber „bedauerlicherweise nicht immer“.



Die Marzahner Kita-Leiterin Breitmann, seit 1985 im Beruf, sieht aber tieferliegende Probleme. Viel mehr Kinder als früher bräuchten nach Corona eine individuellere Betreuung. Die Kolleginnen müssten eine zunehmende Zahl von Flüchtlingskindern „auffangen“, viele seien traumatisiert. „Deutsch ist nicht mehr die Verständigungssprache“, sagte Breitmann: „Alles leisten wir ohne Unterstützung, ohne Sozialarbeiter, ohne Sprachmittler.“

„Wir bewahren die Kinder nur noch auf“, sagt die Kita-Leiterin

Die Belastung sei enorm gestiegen, es gebe einen sehr hohen Krankenstand, zunehmend erlitten Kolleginnen Burn-outs, viele reduzierten ihre Arbeitsstunden. An Bildung sei nicht zu denken. „Wir bewahren die Kinder nur noch auf“, so die Pädagogin.

Roland Kern vom Dachverband der Kinder und Schülerläden (Daks) kann eine solche Zuspitzung bei den kleinen Kita-Trägern stadtweit zwar nicht bestätigen, in einzelnen Einrichtungen könne es aber schon zu solchen Engpässen kommen. Neben der normalen Erkältungswelle im Herbst registriere man zunehmend, dass Beschäftigte längerfristig ausfielen, durch Corona oder psychische Erkrankungen. „Das trifft dann auf ein belastetes System“, sagte Kern.

Senatsverwaltung bestätigt: Fluktuation in Kitas hat deutlich zugenommen

Gerade die kleineren Kitas hätten zudem damit zu kämpfen, dass viel mehr Erzieherinnen und Erzieher als früher schneller die Stellen wechselten und es somit schwieriger werde, ein persönliches Verhältnis zu den Kindern aufzubauen. Außerdem kehrten deutlich mehr Erzieherinnen als früher dem Job im Kindergarten den Rücken und suchten sich eine andere Arbeit.

Der neuste Kita-Entwicklungsplan der Senatsbildungsverwaltung bestätigt den Befund, dass deutlich mehr Beschäftigte als bisher aus dem Beruf aussteigen. Für 2022 sei eine Fluktuationsquote von zehn Prozent gemessen worden, heißt es in dem Bericht: „Dieses Niveau liegt deutlich über der bisher im Rahmen der Fachkräfteprognose verwendeten Fluktuationsquote von drei Prozent. Entsprechend hat die Zahl der Fachkräfte, die das Berufsfeld in den letzten Jahren verlassen haben, deutlich zugenommen.“

Senat rechnet für 2027 mit einem Bedarf von 195.750 Kita-Plätzen

Folglich komme der Fachkräftebindung eine hervorgehobene Bedeutung zur Sicherung eines bedarfsgerechten Fachkräfteangebotes zu. Insgesamt sei die „Fachkräftesituation angespannt“, auch weil mehr Erzieherinnen in Teilzeit wechselten.

Generell ist die Senatsverwaltung der Senatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) aber zuversichtlich, in den nächsten Jahren genügend Kita-Plätze bereitstellen zu können. Für 2027 geht sie von einem Bedarf von 195.750 Plätzen aus. Um das zu schaffen, müssten noch einmal 2900 Plätze zusätzlich geschaffen werden als sich derzeit im Aufbau befinden. Um diese fast 200.000 Kinder zu betreuen, seien 31.300 Fachkräfte nötig, aktuell wird der Bedarf mit 28.800 angegeben.