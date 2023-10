Wegner begrüßt Beschluss der Regierung zu Abschiebungen

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat den Beschluss der Bundesregierung zur Beschleunigung von Abschiebungen begrüßt. „Richtig von der BReg, schneller & konsequenter zurückzuführen“, erklärte der CDU-Politik am Mittwoch auf der Plattform X (vormals Twitter). „Nur so gelingt Humanität: bei Unterbringung & Versorgung wirklich Schutzbedürftiger. Wir wahren #Humanität, indem wir uns bei der #Ordnung nicht überfordern. GEMEINSAM Probleme lösen, so gewinnen wir Vertrauen zurück.“