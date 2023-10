Die goldene Uhr gibt es seit vielen Jahrzehnten am Bahnhof Zoo, aktuell ist ihr Platz verwaist. Was dahinter steckt.

Bekanntes Wahrzeichen Was ist mit der goldenen Uhr am Bahnhof Zoo passiert?

Berlin. Sie ist an der grau-braunen Außenwand des Bahnhofs Zoo eigentlich schon von weitem erkennbar: die große, goldene Uhr, die an der Ecke des Gebäudes nahe der Hardenbergstraße hängt. Doch aktuell ist ihr Platz verwaist. Die „Normaluhr“, die vor allem für West-Berliner eine zentrale Rolle gespielt hat und für viele zu dem Bahnhof dazugehört, ist verschwunden. Nur dunkle Schatten zeigen im Moment den Ort an, an dem die denkmalgeschützte Uhr normalerweise zu finden ist.

Die Deutsche Bahn kann beruhigen: Der schlichte, goldene Zeitmesser soll künftig wieder an den Bahnhof Zoo zurückkehren. „Die denkmalgeschützte Uhr befindet sich zurzeit in der Werkstatt zur Aufarbeitung. Die Zeiger und das Zifferblatt werden neu vergoldet“, erklärt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Berliner Morgenpost. „Die letzte Aufarbeitung durch die Firma Abelzeit war 1987 und die Vergoldung muss nach nun 36 Jahren einmal erneuert werden.“, heißt es weiter. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Uhr wieder an ihrem alten Platz montiert, einen genauen Termin dafür kann die Deutsche Bahn aktuell jedoch noch nicht benennen.

Die goldene Uhr – Früher bekannt als „erotische Normaluhr Bahnhof Zoo“

Zu der Uhr haben viele Menschen aus Berlin, vor allem aus dem westlichen Teil der Stadt, eine emotionale Verbindung. Schon in den 1920er-Jahren war die Ecke an der Gleisbrücke ein bekannter Berliner Treffpunkt, wurde bereits damals besungen und beschrieben, gemalt und fotografiert. Sie trug auch den Titel „erotische Normaluhr am Bahnhof Zoo“, wegen der vielen Paare, die sich dort trafen. Nach dem Zweiten Weltkrieg bekam der Bahnhof eine neue Uhr. In den 1950er- und 1960er-Jahren wurde die Uhr wieder zum beliebten Fotomotiv und Treffpunkt, auch Zeitungsverkäufer standen früher häufig an der Ecke.

Sogar ein Lied ist dem Zeitmesser gewidmet: Der Berliner Ralf Paulsen singt in einem Stück über die Bedeutung der Uhr für Paare und als zentraler Treffpunkt. Im Liedtext heißt es: „Die Uhr am Bahnhof Zoo kennt viele Liebespärchen, denn an der Uhr am Zoo begann manch junges Glück.“ Weiter singt Paulsen: „Und sollte man dich fragen, wann trifft man sich und wo, dann kannst du ruhig sagen: an der Uhr am Bahnhof Zoo. Es gibt wohl keinen Treffpunkt, der überall bekannt, so wie die Uhr am Bahnhof Zoo im Herzen von Berlin.“

Deutsche Bahn baut noch bis zum Jahr 2027 am Bahnhof Zoo

Derzeit wird aber nicht nur die Uhr erneuert, auch der Bahnhof Zoo selbst ist seit Jahren eine Baustelle und wird das auch noch auf längere Zeit bleiben. Erste Arbeiten an dem Gebäude starteten bereits 2015, der aktuelle Bauabschnitt, so kalkuliert es die Deutsche Bahn, wird bis zum Sommer 2027 andauern. Zuvor wurde bereits Modernisierung der Zooterrassen, der Fernbahn-Halle und der Service-Halle im Erdgeschoss abgeschlossen.

Seit dem vergangenen Jahr ist nun die S-Bahn-Halle an der Reihe. Dort erneuert die Deutsche Bahn die technischen Anlagen und verbessert den Brandschutz. „Die dortigen Mietflächen sowie die Räume der Bundespolizei werden komplett entkernt und anschließend saniert“, heißt es. Fahrgäste müssen deshalb aktuell Umwege in Kauf nehmen, um die S-Bahn-Gleise zu erreichen.

Gesamter Bahnhof Zoo steht unter Denkmalschutz

Der Bahnhof Zoologischer Garten existiert bereits seit dem Jahr 1882. Der Berliner Zoo war als erster Zoo Deutschlands im Sommer 1844 eröffnet worden. Damit die Besucher diesen bequem erreichen konnten, wurde der Bahnhof errichtet, erklärt die Deutsche Bahn. Große Bedeutung hatte die Station für West-Berlin, von 1952 bis 1976 war er sogar der einzige Fernbahnhof in dem Teil Berlins. Heute gilt er als wichtiger Regionalbahnhof mit täglich rund 100.000 Fahrgästen. Seit Ende 2021 halten, zumindest in Randzeiten, auch wieder ICE an dem Bahnhof.

Und nicht nur die Uhr, sondern auch die gesamte Station steht unter Denkmalschutz. Dazu zählen sowohl der S- als auch der Fernbahnhof und der U-Bahnhof, der zwischen 1896 und 1902 entstand.