Messerattacke: Mann soll seine Frau schwer verletzt haben

Berlin. Ein Mann soll seine Frau am Mittwochmorgen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 59-Jährige seine Frau in den frühen Morgenstunden in der Wohnung in Wedding attackiert. Die 57-Jährige erlitt lebensbedrohliche Schnittverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Dort wurde sie nach Angaben der Polizei notoperiert. Der Notruf sei gegen 3.30 Uhr von den erwachsenen Kindern erfolgt.

Der Mann wurde festgenommen und ebenfalls mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, da er sich bei einem Sprung aus dem Fenster verletzt haben soll. Die Mordkommission ermittelt nun wegen versuchter Tötung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.