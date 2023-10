Eisbären Berlin müssen auf Angreifer Pföderl verzichten

Die Eisbären Berlin müssen in den kommenden Spielen auf Nationalspieler Leonhard Pföderl verzichten. Der 30-Jährige falle verletzungsbedingt in den Begegnungen gegen die Schwenninger Wild Wings (Freitag, 19.30 Uhr) und die Straubing Tigers (Sonntag, 14.00 Uhr) aus, wie der DEL-Club am Mittwoch bei X mitteilte. Der US-Amerikaner Ty Ronning wird den Berlinern sogar bis zur Deutschland-Cup-Pause im November fehlen. Nähere Angaben zu den Verletzungen machten die Eisbären nicht.