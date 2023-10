Mutmaßliche Täterin nach Millionen-Diebstahl gefasst

Nach dem Diebstahl einer Millionensumme in der Filiale einer Geldtransportfirma in Potsdam ist eine weitere mutmaßliche Täterin gefasst worden. Die Frau sei nach einer internationalen Fahndung im Ausland gefasst, am Dienstag nach Deutschland überstellt und in Untersuchungshaft genommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Wenige Tage nach dem Millionen-Diebstahl in der Potsdamer Filiale des Unternehmens Prosegur Anfang September war in Berlin-Spandau bereits ein mutmaßlicher Komplize gefasst und in Haft genommen worden.