Sanitäter während Rettungseinsatz mit Pyrotechnik beschossen

In Lichtenrade kollidierte ein Auto mit einem Motorrad

Sanitäter wurden beim Rettungseinsatz mit Pyrotechnik beschossen

Zwei Wohnwagen in Marzahn-Hellersdorf abgebrannt

In Falkensee wurde nach einem Busunfall ein Rettungshelikopter benötigt

Berlin. Ein Busfahrer wurde in Falkensee bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Rettungskräfte mussten ihn aus dem Fahrzeug schneiden. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 24. Oktober: Motorradfahrer in Lichtenrade kollidiert und fliegt über Auto

10.20 Uhr: Am Montagmorgen kam es in Lichtenrade im Bezirk Tempelhof-Schöneberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer über ein Auto geschleudert und verletzt wurde. Eine 73-Jährige wollte demnach gegen 8 Uhr vom Mariendorfer Damm auf die Mariendorfer Chaussee abbiegen und erfasste dabei das Motorrad. Der 53-jährige Biker wurde von seinem Gefährt geschleudert und landete auf der Fahrbahn. Er erlitt diverse Hautabschürfungen und eine Platzwunde an seinen Beinen und wurde von alarmierten Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung blieb räumungsbedingt bis 11 Uhr gesperrt.

Sanitäter im Einsatz mit Böller beschossen

10.10 Uhr: Unbekannte haben Rettungskräfte in Mitte während eines Einsatzes mit einem Böller beworfen. Dabei sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach wurden Einsatzkräfte der Polizei sowie Rettungskräfte am Montagnachmittag zu einer verletzten Person nach einem Verkehrsunfall in die Huttenstraße gerufen. Nach der Erstversorgung des Verletzten warfen Unbekannte einen Feuerwerkskörper auf die Rettungskräfte. Der Böller verfehlte sie den Angaben zufolge nur knapp und explodierte dann auf der Straße.

Mutmaßliche Täter konnten laut Polizei im Umfeld nicht gefasst werden. Die Ermittlungen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an.

Zwei Wohnwagen in Marzahn-Hellersdorf abgebrannt

10 Uhr: Gleich zweimal mussten Feuerwehrkräfte in der Nacht zu Dienstag zu Wohnwagenbränden ausrücken. Zunächst ging gegen 22 Uhr ein bewohnbares Fahrzeug in Marzahn in Flammen auf. Anrückende Einsatzkräfte löschten das Feuer, konnten aber ein Ausbrennen kaum verhindern.

Rund anderthalb Stunden später stand ein weiteres Wohnmobil in Hellersdorf in Flammen. Passanten hatten einen Mann beobachtet, der sich am brennenden Gefährt betätigt haben soll. Als die beiden ihn ansprachen, flüchtete er vom Tatort. Auch hier traten durch das Feuer schwerste Schäden auf.

Auto und Linienbus stoßen zusammen - Busfahrer eingeklemmt

6 Uhr: Ein Auto ist in Falkensee am Montagabend mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte das Auto auf der Spandauer Straße aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Linienbus. Nach dem Zusammenprall war der Busfahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Auch ein Rettungshubschrauber kam an der Unfallstelle zum Einsatz. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Weitere Angaben zum Unfallhergang und zum Zustand des Verletzten machte die Polizei zunächst nicht. Unklar war zunächst auch, ob in dem Bus Fahrgäste saßen. Die Spandauer Straße blieb für den Zeitraum des Einsatzes gesperrt.

