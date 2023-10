Sechs Verletzte bei Kellerbrand - Polizei ermittelt

Bei einem Kellerbrand in einem Wohnblock in Beeskow (Landkreis Oder-Spree) wurden sechs Menschen verletzt. Die Polizei ermittelt nach dem Feuer wegen schwerer Brandstiftung, wie ein Sprecher am Mittwochmorgen mitteilte. Die Einsatzkräfte wurden am Dienstagabend zu dem Wohnblock in der Theodor-Fontane-Straße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits die Flammen aus dem Gemeinschaftskeller - dort brannte ein Verschlag, in dem Sperrmüll lagerte. Die Einsatzkräfte evakuierten 29 Menschen aus dem Wohnhaus. Sechs Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.