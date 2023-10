Raven zugunsten der Obdachlosenhilfe - aber ohne Alkohol

Berlin (dpa/bb). In einer der großen Einrichtungen im Netzwerk der Berliner Kältehilfe steigt kurz vor deren Saisonstart eine Feier zugunsten obdachloser Menschen. An diesem Freitagabend (ab 22.00 Uhr) sei ein „Soli-Rave“ in der Notübernachtung in der Lehrter Straße nahe dem Hauptbahnhof geplant, teilten zwei ehrenamtliche Initiatoren und die Berliner Stadtmission gemeinsam mit. Karten gibt es demnach an der Abendkasse, der Eintrittspreis von zehn Euro komme als Spende den Kältehilfe-Aktivitäten der Einrichtung zugute. Die Initatoren hoffen auch darauf, dass aus einem Teil der jungen Partygäste vielleicht künftig ehrenamtliche Helfer werden. Mehrere DJs sind angekündigt.

Alkohol und Drogen sind den Angaben zufolge tabu - für die Party sollen also keine anderen Regeln gelten als für die bis zu 120 obdachlosen Gäste, die die Räume ab 1. November nutzen können. Besucherinnen und Besucher können an dem Abend auch Spenden für die Kleiderkammer abgeben, wie es hieß. Gebraucht würden allgemein zum Beispiel Hygieneartikel, Isomatten und Schlafsäcke. Außerdem unter anderem Winterjacken, Schuhe und Unterwäsche.

Vor dem Saisonstart hatten an der Kältehilfe beteiligte Wohlfahrtsverbände klar gemacht, dass sie von einer unzureichenden Zahl an Schlafplätzen in diesem Winter ausgehen. Als ein großes Problem gelten fehlende Immobilien. Dennoch soll niemand abgewiesen werden.

Zunächst standen im Oktober im Kältehilfe-Netz pro Nacht beinahe 700 Notschlafplätze für Obdachlose bei verschiedenen Einrichtungen zur Verfügung. In der Spitze soll es berlinweit in den Wintermonaten etwa 1000 Plätze geben. Oftmals wird neben einem Platz im Warmen auch eine Mahlzeit angeboten. Teils können die Gäste zudem verschiedene Beratungsangebote wahrnehmen.