Fischer über Bonuccis Reservistenrolle: Ist unzufrieden

Union Berlins Star-Neuzugang Leonardo Bonucci verfolgte das Spiel gegen Neapel nur von der Bank. Medienberichten zufolge will er das Gespräch mit Trainer Urs Fischer suchen.

Berlin. Union Berlins Trainer Urs Fischer hat überrascht auf Medienberichte reagiert, wonach Leonardo Bonucci nach seiner erneuten Reservistenrolle das Gespräch mit ihm suchen will. „Ich kann sagen, dass ich die Woche mit Leo gesprochen habe. Darum überrascht mich das ein bisschen“, sagte Fischer nach dem 0:1 in der Champions League gegen Neapel. Noch während des Spiels hatte Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass Bonucci an diesem Mittwoch mit dem Schweizer über seine Situation reden möchte.

Gegen Neapel erhielt Bonucci wie schon zuletzt in der Bundesliga keine Einsatzminuten. „Natürlich ist er unzufrieden. Ich hoffe, dass alle meine Spieler unbedingt spielen wollen“, sagte Fischer, der erneut Robin Knoche für Bonucci brachte. „Ich glaube, die Entscheidung war heute nicht so falsch“, befand Fischer weiter.

Bonucci gehörte im Sommer mit Nationalspieler Robin Gosens zu den Star-Neuzugängen der Berliner. In Abwesenheit des verletzten Abwehr-Chefs Knoche war der italienische Europameister von 2021 in der Unioner Defensive gesetzt. Eine wirkliche Hilfe war der 36 Jahre alte Routinier allerdings bislang nicht.

Seit Knoches Rückkehr stand Bonucci keine Minute mehr auf dem Spielfeld. Der Italiener kam ablösefrei von Juventus Turin und unterschrieb in Köpenick einen Einjahresvertrag.