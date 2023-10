Trotz Krawallen zu Silvester: Kein Böllerverbot in Berlin

Berlin. Der Berliner Senat wird trotz der massiven Ausschreitungen am vergangenen Silvesterabend darauf verzichten, ein flächendeckendes Böller-Verbot in der Stadt zu verhängen. Das machte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Dienstag nach dem dritten Gipfel gegen Jugendgewalt deutlich. Die Runde hatte seine Amtsvorgängerin Franziska Giffey (SPD) im vergangenen Januar als Reaktion auf die Silvester-Krawalle erstmals einberufen.

Es sei nicht möglich, ein solches Verbot in der ganzen Stadt durchzusetzen, sagte Wegner. Die Gewalttäter hätten zum letzten Jahreswechsel nicht nur mit Knallern auf Polizisten und Feuerwehrleute geworfen, sondern sie mit illegalen Polen-Böllern und Schreckschusswaffen attackiert. Die allermeisten Menschen wollten um 0 Uhr „ein, zwei Raketen in die Luft schießen“, sagte Wegner: „Man sollte der Allgemeinheit die Freude am 31. Dezember nicht nehmen.“

Die Polizei kann ohne Böller-Verbotszonen agiler vorgehen

Polizeipräsidentin Barbara Slowik unterstützte Wegners Position. Es werde gegebenenfalls über die bereits in den Vorjahren verhängten pyrotechnik-freien Gebiete hinaus weitere Böllerverbotszonen geben. Aber anstatt sich auf ein Areal zu konzentrieren, sei es „für die Polizei besser, agil im Raum zu sein und dort präsent zu sein, wo sich etwas entwickelt“, sagte Slowik. Das sei dieses Jahr die Neuköllner High-Deck-Siedlung gewesen, beim nächsten Mal könne es woanders sein.

Gleichzeitig betonten Wegner und die Bildungs- und Jugendsenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU), wie stark die präventive Jugendsozialarbeit, aber auch die schnellen Reaktionsmöglichkeiten der Justiz ausgebaut werden.

Mehr als 100 Millionen Euro für Jugendarbeit und Justiz

Wie bei den ersten beiden Ausgaben des Gipfels angekündigt, investiert Berlin massiv in den Ausbau dieser Strukturen. In diesem Jahr seien von den bereit gestellten 20 Millionen Euro bereits mehr als 18 Millionen Euro ausgegeben. In den nächsten beiden Jahren wird jeweils mehr als 44 Millionen Euro im Doppelhaushalt bereitgestellt.

Das Geld fließt kleinteilig in zahlreiche Projekte, derzeit sind 33 Vorhaben angelaufen. Es wird mehr Streetworker in Problemkiezen, Sportangebote, längere Öffnungszeiten in Jugendfreizeitheimen, 60 zusätzliche Sozialarbeiterstellen in den Bezirken, mehr Hilfen für Jugendliche, die einen Schulabschluss machen wollen, Beratung und Unterstützung speziell für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in der Berufsvorbereitung geben. 15 zusätzliche Stadteilmütter sollen Familien unterstützen, Workshops mit Polizisten und Feuerwehrleuten den Respekt vor den Einsatzkräften vermitteln.

Wegner will den Jugendlichen „Chancen aufzeigen“

„Viele Jugendliche fühlen sich nicht zugehörig“, sagte Wegner: „Wir müssen deutlich machen, dass wir keinen jungen Menschen zurücklassen“, so der Regierende Bürgermeister. Es gehe in der Prävention auch darum, Chancen aufzuzeigen. „Berlin soll ein Chancenlabor für junge Menschen sein“, beschrieb der CDU-Politiker sein Ziel.

Jugendämter und Staatsanwaltschaft bekommen mehr Personal

Allerdings sei auch Repression nötig. Dabei müsse die Strafe schnell auf die Tat folgen. Deswegen wird das sogenannte Neuköllner Modell ausgeweitet. Die Jugendämter der Bezirke bekommen 34 zusätzliche Stellen, um in interdisziplinären Teams eng mit Polizei und Justiz zusammen arbeiten zu können. Die Justiz bekommt sieben zusätzliche Staatsanwälte und sieben Service-Mitarbeiter. Die Polizeipräsidentin lobte das Modell, weil es auch für die Ermittler hilfreich sei, die Meinung von Sozialarbeitern und Pädagogen zu jungen Straftätern zu hören.

Das soll nicht noch einmal passieren: In der Silvesternacht griffen Gewalttäter Polizisten und Feuerwehrleute massiv an.

Foto: Julius-Christian Schreiner / DPA Images

Wegner und Günther-Wünsch hoben hervor, es handele sich beim Ausbau der Prävention nicht nur um eine kurzfristige Aktion. Jugendgewalt gebe es schon lange, der Kampf dagegen sei ein Marathonlauf. Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) lobte die Aussicht, dass nicht nur weitere Modellprojekte gestartet, sondern die bestehenden Hilfsstrukturen gestärkt würden.

Wegner will Projekte künftig langfristiger und verlässlicher finanzieren

Wegner bekannte sich zu einem Politikwechsel im Umgang mit freien Trägern und Projekten, nicht nur für Jugendliche. „Wir brauchen eine stärkere Verlässlichkeit bei den Projekten“, sagte der Senatschef. Die Initiativen dürften nicht immer nur für ein Jahr finanziert werden. „Wir müssen gute Projekte verstetigen und den Trägern Planungssicherheit geben.“ Das solle auch für diejenigen Initiativen gelten, die sich im Kampf gegen Antisemitismus engagieren und gerade im Fokus stehen, um vor dem Hintergrund des eskalierten Nahost-Konfliktes in die arabische Community hineinzuwirken. Da gebe es „sehr gute Projekte“.