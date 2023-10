S-Bahn und U-Bahn Berlin: Wo Fahrgäste mit Problemen rechnen müssen

Berlin. Die Ferienzeit wird üblicherweise genutzt, um Bauarbeiten auf Bahnstrecken umzusetzen – so geschieht es auch in den aktuellen Herbstferien in Berlin. Die Deutsche Bahn will sich dabei einen zentralen S-Bahn-Abschnitt in der Hauptstadt vornehmen: Ab Donnerstag, 26. Oktober, bis zum 6. November 2023 werden auf der Stadtbahn-Trasse vier Weichen und rund 100 Meter Gleis zwischen Friedrichstraße und Hackescher Markt erneuert, kündigte das Verkehrsunternehmen an. In der Folge wird die S-Bahn-Strecke zwischen Friedrichstraße und Ostbahnhof gesperrt.

Die Einschränkungen betreffen gleich vier Linien: die S3, S5, S7 und S9. Fahrgäste müssen auf diesen Linien auf Busse ausweichen, die ersatzweise eingesetzt werden oder aber in die Regionalbahnen umsteigen. Laut Deutscher Bahn kommen dabei Regionalzüge der Linien RE1, RE2, RE7, RE8 und RB23 infrage.

Berlin: Diese Züge fallen bei der Ringbahn am Wochenende aus

Durch Modernisierungsarbeiten bei der S-Bahn kommt es aber auch auf weiteren Streckenabschnitten zu Einschränkungen. So gibt es im Bauzeitraum zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten mit den Linien S3 und S9 nur einen S-Bahn-Verkehr im Zehn-Minuten-Takt. Aufgrund bereits parallel laufender Bauarbeiten an der Station Gehrensee fahren die S-Bahnen der Linie S3 zwischen Wartenberg und Springpfuhl nur im 20-Minuten-Takt. Und die Züge der S3, die normalerweise während der Hauptverkehrszeiten unter der Woche zusätzlich zwischen Karlshorst und Ostbahnhof unterwegs sind, entfallen während der Bauzeit komplett. Dasselbe gilt für die Züge der S5, die zusätzlich auf dem Abschnitt Mahlsdorf und Ostbahnhof fahren.





Auch auf der Ringbahn kommt es zumindest zeitweise zu Einschränkungen. Ab dem späten Freitagabend und dann übers Wochenende hinweg bis Montag, 1.30 Uhr, fahren keine S-Bahnen zwischen Halensee und Gesundbrunnen, das betrifft die Linien S41, S42 und S46. Auch hier setzt die Deutsche Bahn als Ersatz Busse ein. Als Grund werden einerseits Arbeiten für den Neubau der künftigen City-S-Bahn-Linie genannt, außerdem sollen Weichen und Gleise in Westend erneuert werden.

Streckensperrungen im Nahverkehr

Foto: Babette Ackermann-Reiche / BM Infografik

Und auch im Norden Berlins wird bei der S-Bahn gebaut, dort auf Teilen der Linien S2 und S8 werden Weichen für ein elektronisches Stellwerk eingebaut, Kabel verlegt und außerdem Schienen ausgewechselt. Aus dem Grund fahren aktuell und noch bis zum frühen Morgen des 30. Oktober auf den Linien S2 und S8 keine Züge zwischen Pankow und Karow beziehungsweise Pankow und Hohen Neuendorf. Direkt im Anschluss, vom 30. Oktober bis zum 3. November, wird die Sperrung noch mal um eine Station verlängert: Auf der S2 gibt es dann keinen S-Bahn-Verkehr zwischen Pankow und Buch. Als Ersatz werden auf den jeweils gesperrten Abschnitten ebenfalls ersatzweise Busse eingesetzt.

BVG baut noch bis Mitte November auf der Linie U7

Auch im Regionalverkehr wird gebaut, hier führt das zu Einschränkungen auf der Linie RE7. Die Züge dieser Linie fallen vom 28. Oktober bis 3. November zwischen Wannsee und Zoologischer Garten aus. Der Grund ist in diesem Fall eine Gleiserneuerung zwischen Grunewald und Charlottenburg. Teilweise kommt es an mehreren Tagen auch zu Zugausfällen zwischen Michendorf und Ostkreuz, informiert die Deutsche Bahn.

Und auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bauen aktuell im Bereich der U-Bahn. Bereits seit mehreren Wochen müssen Fahrgäste der Linie U7 auf einem Streckenabschnitt auf Busse umsteigen. Die Gleise zwischen den U-Bahnhöfen Berliner Straße und Yorckstraße sind noch bis zum 13. November gesperrt. Auf weiteren Streckenteilen gibt es einen Pendelverkehr im Zehn-Minuten-Takt, das betrifft die Fahrten zwischen Fehrbelliner Platz und Berliner Straße sowie zwischen Yorckstraße und Möckernbrücke. Die BVG empfiehlt, zwischen Fehrbelliner Platz und Möckernbrücke die U3 zur Umfahrung zu nutzen.

Zuletzt fielen auch S-Bahnen durch Krankmeldungen aus

Nicht immer sind es aber nur Bauarbeiten, die zu Ausfällen im Bahn-Verkehr führen: Am vergangenen Wochenende waren bei der S-Bahn mehrere Linien betroffen, bei denen auf verschiedenen Streckenabschnitten keine Bahnen fuhren, etwa auf der S7 zwischen Grunewald und Wannsee. Ein Bahnsprecher erklärt auf Nachfrage, es habe „einige vorübergehende Angebotsanpassungen wegen kurzfristiger Personalausfälle“ gegeben. „Die Grippe- und Erkältungswelle beginnt“, so der Sprecher weiter. Dazu hätten auch Baustellen eine Rolle bei der Entscheidung gespielt, vorübergehend Linien zu reduzieren.

Inwieweit es in diesem Winter erneut zu Einschränkungen im Bahn-Verkehr kommen wird, weil viele Lokführer krank sind, bleibt abzuwarten. Im vergangenen Dezember musste die S-Bahn für mehrere Wochen den Fahrplan reduzieren.

Auch die BVG berichtet, der Krankenstand sei beim Fahrpersonal sowohl im Busbereich als auch bei U- und Straßenbahn zurzeit „leicht erhöht“, was auf für die Jahreszeit übliche Erkältungserkrankungen zurückgeführt wird. Die Lage werde ständig beobachtet und analysiert. „Sollte es zu vermehrten kurzfristigen Ausfällen wegen Krankheit kommen, steht selbstverständlich im Fokus, größere Taktlücken sowie eine komplette Einstellung von Linien zu vermeiden“, erklärt ein Sprecher. Teilweise könnten diese beispielsweise durch Kollegen aus anderen Berufsgruppen wie Gruppenleitern, die ebenfalls eine Fahrberechtigung besitzen, ausgeglichen werden.