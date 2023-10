Auszeichnungen Julia Schoch wird 2024 Stadtschreiberin in Mainz

Julia Schoch wird im kommenden Jahr neue Stadtschreiberin in Mainz. Der mit 12 500 Euro dotierte Literaturpreis von ZDF, 3sat und der Landeshauptstadt soll im März 2024 verliehen werden, wie die Preisstifter am Dienstag mitteilten. Die in Potsdam lebende Schriftstellerin wird die Stadtschreiberwohnung im Mainzer Gutenberg-Museum beziehen.