Rettungskräfte bei Einsatz mit Böller beworfen

Unbekannte haben Rettungskräfte in Berlin-Mitte während eines Einsatzes mit einem Böller beworfen. Dabei sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach wurden Einsatzkräfte der Polizei sowie Rettungskräfte am Montagnachmittag zu einer verletzten Person nach einem Verkehrsunfall in die Huttenstraße gerufen. Nach der Erstversorgung des Verletzten warfen Unbekannte einen Feuerwerkskörper auf die Rettungskräfte. Der Böller verfehlte sie den Angaben zufolge nur knapp und explodierte dann auf der Straße.