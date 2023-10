Sporthalle am Olympiastützpunkt feiert Richtfest

Die Bauarbeiten an der neuen Dreifelderhalle am Olympiastützpunkt Luftschiffhafen in Potsdam schreiten voran. „Nur zehn Monate nach der Grundsteinlegung konnte heute das Richtfest gefeiert werden“, sagte eine Sprecherin der ProPotsdam GmbH am Dienstag. Bis zum Sommer 2024 soll die Halle fertiggestellt werden und anschließend von der Sportschule „Friedrich Ludwig Jahn“ sowie von Potsdamer Vereinen genutzt werden. Die Baukosten belaufen sich nach Angaben von ProPotsdam auf rund 12,5 Millionen Euro.