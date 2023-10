Auto kollidiert mit Linienbus: Busfahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Falkensee am Montagabend mit einem Linienbus zusammengestoßen. Der 52 Jahre alte Busfahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 48 Jahre alte Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Fahrgäste waren laut Polizei nicht in dem Bus.