Straßenbau soll mit Asphalt-Technik schneller vorangehen

Schönow (dpa/bb). Baustellen belasten Autofahrer und kosten Zeit - in Brandenburg sollen Straßen-Sanierungen nun mit einem neuartigen Asphalt schneller werden. Der sogenannte Kompakt-Asphalt soll langlebiger sein und die neue Bauweise Zeit sparen. Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) will sich am Mittwoch (9.00 Uhr) an der Landesstraße L30 zwischen Schönow und Gorinsee (Barnim) über die Technologie informieren. Dort wird die Fahrbahn erneuert.

In Brandenburg ist das Verfahren mit Kompaktasphalt laut Verkehrsministerium noch recht neu. Der Landesbetrieb Straßenbau will es jedoch ausweiten. Die Bauweise kam nach Ministeriumsangaben bereits in der Lausitz auf einem Abschnitt der Bundesstraße 87 bei Duben (Dahme-Spreewald) zum Einsatz sowie auf der Bundesstraße 101 bei Bad Liebenwerda. Beim sogenannten Kompaktasphalt handelt es sich um zwei Schichten des Straßenbelags, die unmittelbar hintereinander aufgebracht werden müssen.