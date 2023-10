Champions League: Union Berlin empfängt den SSC Neapel

Der 1. FC Union Berlin will sich mit einem Überraschungssieg in der Champions League gegen den SSC Neapel aus seiner sportlichen Krise befreien. Nach acht Niederlagen in Serie empfangen die Eisernen den italienischen Meister heute im Berliner Olympiastadion.

Das Logo des 1. FC Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei.

Berlin. Der 1. FC Union Berlin will sich mit einem Überraschungssieg in der Champions League gegen den SSC Neapel aus seiner sportlichen Krise befreien. Nach acht Niederlagen in Serie empfangen die Eisernen den italienischen Meister heute im Berliner Olympiastadion.

Für die in der Königsklasse noch sieglose Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist es das dritte Spiel in der Gruppe C. Mit einem deutlichen Erfolg gegen Neapel könnten die Berliner sogar auf Platz zwei springen, sofern der SC Braga im Parallelspiel gegen Real Madrid verliert. Kassiert Union hingegen die dritte Niederlage, ist die Chance gering, dass der Hauptstadt-Club nach der Winterpause noch europäisch spielt.

Unsicher war am Montag noch der Einsatz von Nationalspieler Robin Gosens. Der 29-Jährige musste nach dem Training behandelt werden. „Ich bin aber wirklich sehr positiv gestimmt, dass es mit Robin morgen funktionieren wird“, sagte Fischer.