S-Bahn-Sperrung zwischen Friedrichstraße und Ostbahnhof

Berlin (dpa/bb). Wegen Bauarbeiten fahren ab diesem Donnerstag bis einschließlich 6. November keine S-Bahnen mehr zwischen den Bahnhöfen Friedrichstraße und Ostbahnhof. „Für die S-Bahn-Linien fahren in diesem Abschnitt Busse. Ausweichend kann auch der Regionalverkehr (RE1, RE2, RE7, RE8 und RB23) in diesem Abschnitt genutzt werden“, teilte die Bahn am Montag mit. In der Zeit sollen unter anderem 100 Meter Gleis und mehrere Weichen zwischen den Bahnhöfen Friedrichstraße und Hackescher Markt erneuert werden.

Das hat Auswirkungen auf den gesamten S-Bahn-Verkehr auf der Stadtbahn: So fahren zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten in dem Zeitraum lediglich die S3 und die S9 im Zehn-Minuten-Takt. Die Bahn empfiehlt den Umstieg auf die Ringbahn, die jedoch zwischen Halensee und Gesundbrunnen am Wochenende vom 27. bis 30. Oktober ebenfalls unterbrochen ist. Der Ersatzverkehr mit Bussen hält zudem nicht am Hackeschen Markt, sondern an der Tramhaltestelle „Spandauer Straße/Marienkirchstraße“.