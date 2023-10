Verbände loben Reaktivierungspläne alter Bahnstrecken

Ein Mann sitzt an einem Bahnhof vor einem Regionalzug auf der Bank.

Ob Heidekraut-, Wriezener oder Potsdamer Stammbahn - auch Berlin und Brandenburg treiben die Reaktivierung alter Bahnstrecken voran. Einer Untersuchung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und der Allianz pro Schiene zufolge liegen in Brandenburg inzwischen fünf positive Machbarkeitsstudien für Reaktivierungsprojekte vor, in Berlin immerhin vier. In einigen Fällen, wie etwa bei der Potsdamer Stammbahn, sind die Planungen schon fortgeschritten.