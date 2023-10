Linken-Chef zu Wagenknecht-Partei: Chance zu Profilschärfung

Potsdam (dpa/bb). Brandenburgs Linke-Landeschef Sebastian Walter hat die Parteigründungspläne der Politikerin Sahra Wagenknecht als eine Möglichkeit für die Linke bewertet, ihr eigenes Profil wieder zu schärfen. „Für die Linke ist das aus meiner Sicht vor allem eine Chance, zu mehr Klarheit und einem wieder deutlich erkennbaren Profil als moderne sozialistische Partei für den Alltag zu kommen“, sagte Walter, der auch Fraktionschef im Landtag ist, in Potsdam.

„Immer mehr Menschen haben Schwierigkeiten, ihre Rechnungen zu bezahlen. Für diese Menschen sind und bleiben wir eine starke Stimme und die einzige verlässliche Partnerin.“ Aus der Fraktion im brandenburgischen Landtag wird nach den Worten Walters keiner der zehn Abgeordneten zur Partei von Wagenknecht wechseln.

Vor kurzem hatte er eine Parteineugründung scharf kritisiert und gesagt, es sei verantwortungslos, „mitten in einem beispiellosen gesellschaftlichen Rechtsruck“ die Linke spalten zu wollen.

Wagenknecht kündigte am Montag an, die Linke zu verlassen und Anfang 2024 eine eigene Partei zu gründen. Sie will möglichst bei den drei ostdeutschen Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg 2024 antreten. „Wir streben an, in den drei Bundesländern zu kandidieren, aber ob wir es wirklich in allen dreien schaffen, wird natürlich davon abhängen, wie sind die Landesverbände bis dahin aufgestellt, welche Kandidaten haben wir vor Ort“, sagte die in Jena geborene 54-Jährige in Berlin. Sie betonte, dass die Entscheidung letztlich bei der neu zu gründenden Partei liege.