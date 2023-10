Frau in Köpenick auf Gehweg erstochen: Polizei ermittelt

In Wittenau ist ein Motorradfahrer schwer gestürzt

In Köpenick ist eine Frau auf einem Gehweg erstochen worden

In Wedding gab es einen Steinwurf gegen das Jüdische Krankenhaus

In Gropiusstadt ist eine Frau im Beisein ihres Kindes geschlagen und beraubt worden

Berlin. In der Nacht ereignete sich in Wittenau ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer zog sich bei einem Sturz schwere Verletzungen zu. In Köpenick ist eine Frau getötet worden. In Wedding wurde das Jüdische Krankenhaus mit einem Stein beworfen. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 23. Oktober: Frau mit Messer angegriffen und tödlich verletzt

10.48 Uhr: In Köpenick ist eine Frau nach Polizeiangaben getötet worden. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft hätten deshalb am Montagmorgen die Ermittlungen aufgenommen, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei. Nach Angaben der Polizei wurde die 55-Jährige am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf einem Gehweg an der Mahlsdorfer Straße von einem Mann mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt, dass sie ihren Verletzungen erlag.

Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

10.29 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall am Sonntaganachmittag in Wittenau ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 26-Jährige mit seinem Motorrad gegen 16.30 Uhr die Oranienburger Straße von der Lübarser Straße kommend in Richtung Wittenauer Straße, verlor aus noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seine Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte auf den Gehweg und durchbrach mit dem Motorrad einen Holzzaun. Fahrer und Motorrad kamen in einem Vorgarten zum Liegen. Von Zeugen alarmierte Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer mit Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert und danach stationär aufgenommen wurde. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Oranienburger Straße in Höhe der Unfallstelle bis kurz nach 21 Uhr gesperrt.

Jüdisches Krankenhaus mit Stein beworfen

9.30 Uhr: Unbekannte haben das Jüdische Krankenhaus in Wedding mit einem Stein beworfen. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen auf Anfrage. Durch den Steinwurf am Sonntagabend wurde demnach ein Fenster beschädigt. Es gab keine Verletzten. Genauere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Es laufen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.

Toter nach Garagenbrand bei Fehrbellin

9.17 Uhr: Nach einem Garagenbrand ist in Linum bei Fehrbellin eine Leiche entdeckt worden. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Einsatzkräfte wurden demnach am Samstagmorgen zu dem Brand in der Garage im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gerufen. Nach ersten, ungesicherten Erkenntnissen geht die Polizei von einem männlichen Toten aus. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Auch die Brandursache war noch Gegenstand von Ermittlungen.

