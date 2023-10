Märkisches Viertel: Unfall durch Mann mit Messer im Bauch

Im Märkischen Viertel wich ein Autofahrer einem auf der Straße Liegenden aus – dieser hatte ein Messer im Bauch

Drei Mädchen und eine Erwachsener wurden bei einem Unfall in Werder schwer verletzt

Seniorin am Tag nach Sturz vom Fahrrad im Krankenhaus verstorben

Zwei Männer attackierten ein Paar und beleidigte es homophob

Ein Autofahrer verlor in Reinickendorf die Kontrolle über seinen Wagen und brachte ihn zum Kippen

Berlin. In der Nacht ereignete sich in Mariendorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Passagierin schwer verletzt wurde und von Rettungskräften aus dem Fahrzeugwrack befreit werden musste. Mehrere Fahrzeuge brannten in Berlin während der Nacht. In Brandenburg kollidierte eine junge Mutter tödlich mit einem Baum – ihr kleiner Sohn überlebte schwer verletzt. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 22. Oktober: Siebenjähriger Junge wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

16.32 Uhr: Ein siebenjähriger Junge ist in Niedergörsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind habe am Samstag im Ortsteil Gölsdorf plötzlich eine Straße überquert, als sich das Auto näherte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Fahrerin des Fahrzeugs habe nicht mehr ausweichen können. Der Junge erlitt nach Angaben der Polizei so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde.

69-Jähriger mit Messer im Bauch auf der Straße entdeckt

15 Uhr: Am frühen Sonntag wurde im Märkischen Viertel in Reinickendorf ein Mann mit einer Stichverletzung aufgefunden. Nach Angaben des 26-jährigen Fahrers eines Personenbeförderungsunternehmens war dieser kurz vor 5 Uhr mit einem Pkw auf dem Eichhorster Weg in Richtung Finsterwalder Straße unterwegs, als er eine auf dem Rücken liegenden Person auf der Fahrbahn bemerkte, nach links auswich und dabei mit einem geparkten Pkw kollidierte. Der liegende Mann hatte eine Stichverletzung im Bauchbereich. In der Wunde steckte ein längeres Küchenmesser. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 69-jährigen Verletzten in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde. Seine Verletzung soll lebensbedrohlich gewesen sein. Der 26-Jährige und sein gleichaltriger Fahrgast blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen. Sie dauern an.

Vier Schwerverletzte nach Verkehrsunfall im brandenburgischen Werder

14.15 Uhr: Drei Erwachsene und ein Mädchen haben bei einem Verkehrsunfall bei Kloster Lehnin (Kreis Potsdam-Mittelmark) schwere Verletzungen erlitten. Ein 41 Jahre alter Fahrer habe am Samstag an einer Kreuzung zwischen dem Ortsteil Göhlsdorf und Derwitz, einem Ortsteil von Werder (Havel), die Vorfahrt eines anderen Autos übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Beide Fahrzeuge seien zusammengestoßen und auf ein Feld geschleudert. Sie wurden schwer beschädigt. In dem Wagen des 41-Jährigen fuhren noch die 10-jährige Tochter des Fahrers und eine 39 Jahre alte Frau mit. Der 43 Jahre alte Fahrer des anderen Autos, der allein im Fahrzeug war, wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Die zwei Fahrer und zwei Mitfahrer kamen in Krankenhäuser. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

85-Jährige verstirbt einen Tag nach Sturz vom Fahrrad

13.30 Uhr: Einen Tag nachdem sie auf dem Müggelseedamm in Friedrichshagen vom Fahrrad gestürzt war, ist nach Polizeiangaben eine 85-jährige Frau an den Folgen ihrer Verletzungen verstorben. Die Ärzte konnten am Sonnabendabend gegen 21.30 Uhr nur noch den Tod der Frau feststellen. Bei dem Unfall hatte sich die 85-Jährige zahlreiche Verletzungen am ganzen Körper zugezogen. Auslöser für ihren Sturz war das Hängenbleiben an einem hohen Bordstein.

Paar homophob beleidigt und geschlagen

13.24 Uhr: In der Nacht zu Sonntag wurden zwei Männer in Gesundbrunnen Opfer von homophober Gewalt. Das Paar wurde gegen Mitternacht zunächst auf einer Bank sitzend von zwei fremden Männern angesprochen und homophob bepöbelt. Aus dem verbalen Geplänkel wurde schließlich ein Handgemenge, bei denen die hinzugestoßenen Männer die beiden Opfer traten und mit Fäusten schlugen. Anschließend sollen die Angreifer über die Travemünder Straße in Richtung Osloer Straße geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die angegriffenen Männer mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Das Landeskriminalamt leitete Ermittlungen ein.

Auto kippt auf die Seite – Fahrer erleidet Gesichtsverletzungen

13.17 Uhr: Ein Auto hat in Reinickendorf einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen gestreift und ist auf die Seite gekippt. Rettungskräfte brachten den 42-jährige Fahrer mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war er am Samstagabend auf der Gotthardstraße in Richtung Holländerstraße gefahren und hatte aus zunächst noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Mutter stirbt bei Verkehrsunfall – Zweijähriger Sohn überlebt

12.35 Uhr: Eine 31 Jahre alte Autofahrerin ist nach dem Zusammenstoß ihres Wagens mit einem Baum bei Golzow (Landkreis Märkisch-Oderland) in Brandenburg ums Leben gekommen – ihr zweijähriger Sohn wurde schwer verletzt. Die Frau sei am Samstag zwischen Golzow und Zechin-Friedrichsaue unterwegs gewesen, als ihr Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum zusammenstieß, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Autofahrerin starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. Der Junge kam laut Polizei in ein Krankenhaus.

Führerhaus eines Transporters in Brand gesteckt

8.40 Uhr: Gegen 3.40 Uhr brannte in der Großbeerenstraße 93 in Kreuzberg das Fahrerhaus eines Mercedes-Transporters aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte ein Ausbrennen der Fahrerkabine aber nicht mehr verhindern. Ein Brandkommissariat ermittelt.

Kleinere Ausschreitungen in Neukölln nach friedlicher Pro-Palästina-Demo

8.30 Uhr: Am Sonnabendabend kam es in Neukölln an der Ecke Reuterstraße / Sonnenallee erneut zu einer illegalen Ansammlung und Sprechchören „Free Palestine“.

Die Berliner Polizei war mit mehreren Einsatzhundertschaften vor Ort gewesen, darunter auch die Bundespolizei. Die Polizei nahm nach mehrmaligen Aufforderungen mehrere Personen fest. An der Ecke Pannierstraße gab es nach ersten Erkenntnissen zwei Verletzte. Es flogen auch immer wieder Feuerwerkskörper Richtung der Beamten. Mehr dazu erfahren Sie im Berliner Israel-Newsblog.

Carsharing-Auto geht nach Protesten in Neukölln in Flammen auf

8.15 Uhr: In Neukölln kam es auch in der vergangenen Nacht wieder zu kleineren Ausschreitungen und Akten des Vandalismus. Gegen 0.30 Uhr ging in der Thiemannstraße, Höhe Weigandufer, ein Carsharing-Fahrzeug in Flammen auf. Nach ersten Erkenntnissen muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Das Auto brannte kurz nachdem in der Sonnenallee Ruhe eingekehrt war. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, konnte ein Ausbrennen aber nicht mehr verhindern. Ein weiteres Auto wurde durch die starke Hitze beschädigt. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.

Berlin-Neukölln: Nach Auseinandersetzungen in der Sonnenallee brennt in der Thiemannstraße ein Carsharing Fahrzeug

Zwei Motorroller in Flammen

8.10 Uhr: Gleich zweimal mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr in den frühen Morgenstunden ausrücken, um brennende Motorroller zu löschen. Gegen 2.30 stand ein Roller in der Ostseestraße in Flammen, als die Feuerwehr eintraf, war kaum mehr als ein Stahlgerippe davon übrig. Eine knappe Stunde später fackelte in den Lindenallee in Weißensee ein weiterer Roller ab. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

Berlin: Motorroller steht an der Ostseestraße in Flammen

Heftiger Busunfall in Mariendorf – Zwei Schwerverletzte

8 Uhr: Ein schwerer Verkehrsunfall hat in Mariendorf mehrere Schwerverletzte zur Folge gehabt. Dabei kollidierten ein BVG-Linienbus und ein VW Polo auf der Lankwitzer Brücke. Durch den Aufprall stürzten mehrere Menschen im Bus nach vorn und verletzten sich dabei teilweise. Mindestens eine Passagierin musste von den herangeeilten Rettungskräfte mit hydraulischem Gerät aus dem verbeulten Buswrack befreien. Die beiden Insassen des VW erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und wurden stationär in ein Krankenhaus eingeliefert.

In Mariendorf kam es auf einer Brücke zu einer schweren Kollision zwischen eine BV-Bus und einem VW Polo. Beide Auto-Insassen wurden schwer verletzt.

