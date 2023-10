Straßenblockaden von Klimaaktivisten an mehreren Orten

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Montagmorgen erneut mehrere Straßenblockaden in Berlin errichtet. Auf der Stadtautobahn A100 blockieren Personen die Fahrbahn in Höhe Spandauer Damm, Hohenzollerndamm und Kaiserdamm, wie die Polizei auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) berichtete von einer Blockade Richtung Neukölln Höhe Heckerdamm. Dort sei die Autobahn gesperrt.

Berlin (dpa/bb). Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Montagmorgen erneut mehrere Straßenblockaden in Berlin errichtet. Auf der Stadtautobahn A100 blockieren Personen die Fahrbahn in Höhe Spandauer Damm, Hohenzollerndamm und Kaiserdamm, wie die Polizei auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) berichtete von einer Blockade Richtung Neukölln Höhe Heckerdamm. Dort sei die Autobahn gesperrt.

Mehrere Personen sind laut Polizei zudem in Treptow auf der Puschkinallee in Höhe des Sowjetischen Ehrenmals auf der Straße und haben sich dort möglicherweise festgeklebt. Weitere Blockaden gibt es in Schöneberg auf der Dominicusstraße Ecke Ebersstraße sowie am Heidelberger Platz. Die Polizei ist in Berlin mit rund 200 Einsatzkräften unterwegs.