Toter nach Garagenbrand bei Fehrbellin

Nach einem Garagenbrand ist in Linum bei Fehrbellin eine Leiche entdeckt worden. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die Einsatzkräfte wurden demnach am Samstagmorgen zu dem Brand in der Garage im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gerufen. Nach ersten, ungesicherten Erkenntnissen geht die Polizei von einem männlichen Toten aus. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Auch die Brandursache war noch Gegenstand von Ermittlungen. Zuvor hatte der RBB berichtet.