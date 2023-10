Israel-Demo: Berlin singt „Happy Birthday“ für Entführte

Berlin. Etwas zögerlich beginnen die Menschen zu singen, dann werden die Stimmen langsam lauter. „Happy birthday, dear Yarden“ klingt es am Sonntagnachmittag über den Platz des 18. März und die Straße des 17. Juni. Das Ständchen richtet sich an Yarden Romann, die an diesem Tag Geburtstag hat; sie wird 36 Jahre alt. Und sie verbringt diesen Tag in Gefangenschaft der Hamas: Die Deutsch-Israelin ist eine von mehr als 200 Geiseln, die die Terrororganisation gekidnappt hat. Ihre Schwester Roni Romann hat auf der großen Demonstration am Brandenburger Tor zu den Tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesprochen, die Geschichte von Yarden erzählt und um den gemeinsamen Geburtstagsgruß gebeten. Sie wisse nicht, wo ihre Schwester sei, könne sie heute nicht umarmen, sagte Romann. „Aber wir haben noch die Chance auf ein kleines Happy End. Aber dafür müssen wir handeln. Jetzt. Die Zeit läuft ab.“

Die Rede von Roni Romann, die immer wieder Pausen machen und tief durchatmen muss, hat viele der Menschen vor dem Brandenburger Tor sichtlich bewegt. Sie applaudieren laut, als die junge Frau die Demonstranten bittet, jetzt an ihrer Seite zu stehen und ihr zu helfen. Auch Gili Romann, Yardens Bruder, ist am Sonntag bei der Kundgebung dabei, ebenso Freunde der Familie wie Noam Preminger, der schon vor Beginn der Veranstaltung Buttons und Baseballcaps verteilt, mit der Aufschrift „Bring Them Home Now“ – Bringt sie jetzt nach Hause. Sie hätten in den vergangenen Tagen viele Politiker in Deutschland getroffen, erzählt der junge Mann aus Jerusalem. „Politiker und die Regierung sagen uns, dass sie fest an unserer Seite stehen, aber wir warten noch darauf, Handlungen zu sehen“, sagt Preminger. Ihm sei es wichtig, dass es hier nicht um einen Konflikt zwischen Israel und Palästina gehe, sondern um die entführten Menschen, unter denen auch deutsche Staatsangehörige seien. „Es geht hier um grundlegende Menschenrechte.“

Roni und Gili Romann singen für ihre Schwester Yarden „Happy Birthday“. Yarden ist unter den Geiseln der Hamas.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Yoni Asher: „Bittet haltet durch!“

Neben Roni Romann spricht auch Yoni Asher am Sonntag zu den Demonstrierenden, deren Zahl die Polizei auf etwa 10.000 beziffert. Die Veranstalter sprechen dagegen von 25.000 Menschen. Ashers Frau, seine beiden kleinen Töchter und seine Schwiegermutter sind ebenfalls unter den Geiseln der Hamas. Die Gefahr für das Leben seiner Familie wachse mit jedem Tag, sagt der 37-Jährige, der seine Rede mit einem Appell an seine Liebsten endet: „Bitte haltet durch, habt keine Angst. Umarmt euch. Unsere Liebe wird gewinnen, und ihr werdet in meine Arme zurückkehren.“

Auf der Demonstration, die von einem breiten Bündnis aus Parteien, Kirchen, Gewerkschaften und dem Zentralrat der Juden organisiert wurde, sprechen neben anderen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft Volker Beck sowie Israels Botschafter Ron Prosor. Im Publikum halten viele Menschen israelische Flaggen in die Luft, dazu Plakate mit Fotos von Geiseln oder einem groß aufgedruckten „Nie wieder!“

Tausende Menschen zeigten am Brandenburger Tor Solidarität mit Israel und den Opfern der Hamas. Die Polizei sprach von 10.000 Teilnehmenden bei der Demo.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Berliner wollen Zivilcourage und Solidarität zeigen

Auch die Schönebergerin Barbara Etzler hat ein Plakat für die Demonstration dabei. „Molotow Cocktails auf jüdisches Leben in Berlin? Das geht gar nicht“, steht darauf geschrieben, der zweite Satz in roten Großbuchstaben. Dieser Moment, als in Berlin ein Brandanschlag auf eine Synagoge verübt wurde, war für sie einer der ausschlaggebenden Punkte, jetzt Zivilcourage zu zeigen, sagt sie. „Jüdische Freunde trauen sich nicht mehr, Kippas zu tragen oder in eine Synagoge zu gehen. Das geht gar nicht.“ Gerade mit Blick auf die Vergangenheit von Deutschland und Berlin sei ihr klar gewesen: Jetzt müsse man aufstehen.

Auch Gero Eggers aus Pankow will mit seiner Teilnahme an der Demonstration ein Zeichen setzen. „Ich finde das total wichtig, wenn ein anderer demokratischer Staat durch eine Terrororganisation angegriffen wird, dass man dann Solidarität zeigt“, sagt er. Das gelte für die vielen israelischen Menschen in Berlin, aber natürlich auch für die Menschen in Israel selbst, „die zu Tausenden gerade großes Leid erleben“, so Eggers.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appellierte: „Wir dürfen keinen Israelhass auf unseren Straßen dulden, von niemandem.“

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Mehrere Hundert Menschen bei verbotenem pro-palästinensischem Protest am Potsdamer Platz

Während die Menschen am Brandenburger ihr Mitgefühl mit Israel und allen Opfern der Hamas bekundeten, kommen nur wenige Hundert Meter weiter, am Potsdamer Platz, zwischen 200 und 300 Personen zu einem verbotenen pro-palästinensischen Protest. Beamte nehmen mehrere Teilnehmer, die den Platz nicht verlassen wollen, in Gewahrsam und stellen ihre Personalien fest. Gegen die polizeilichen Maßnahmen gibt es vereinzelten Widerstand aus den Reihen der Pro-Palästina-Versammlung, „Shame on you“ rufen die Teilnehmer in Richtung der Beamten. Der Polizei gelingt es aber, die Demonstration aufzulösen und die Situation zu beruhigen.