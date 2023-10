Scholz will besseren Schutz von Frauen vor Gewalt erreichen

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hält konkrete Verbesserungen beim Schutz von Frauen vor Gewalt für machbar. „Ich bin mir sicher, dass wir Verbesserungen in den Bereichen hinbekommen, wenn wir weiter gemeinsam an diesen wichtigen Themen arbeiten“, schrieb der SPD-Bundestagsabgeordnete bei Facebook nach dem Besuch beim Frauenpolitischen Rat Brandenburg am Samstag in Potsdam. „Der bessere Schutz von Frauen vor Gewalt, die damit verbundene Notwendigkeit, mehr Frauenhäuser zu schaffen, Altersarmut, von der besonders oft Frauen betroffen sind und die besonderen Bedarfe in der Frauengesundheit - darüber haben wir gesprochen.“