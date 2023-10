BHC-Herren unterliegen Alster in der Hockey-Hinrunde

Die Herren des Berliner HC haben die Hinrunde in der 1. Feldhockey-Bundesliga mit einem 2:3 (0:1) beim Club an der Alster beendet. Den Hamburger Siegtreffer besorgte am Sonntag Noah Lund in der 53. Minute. Zuvor hatte Tom Neßelhauf (40./48.) mit einem Strafecken-Doppelschlag für eine zwischenzeitliche 2:1-Führung gesorgt.

Hamburg. Die Herren des Berliner HC haben die Hinrunde in der 1. Feldhockey-Bundesliga mit einem 2:3 (0:1) beim Club an der Alster beendet. Den Hamburger Siegtreffer besorgte am Sonntag Noah Lund in der 53. Minute. Zuvor hatte Tom Neßelhauf (40./48.) mit einem Strafecken-Doppelschlag für eine zwischenzeitliche 2:1-Führung gesorgt.

Am Samstag hatten die Berliner zu Hause im Shootout mit 2:3 gegen den Harvestehuder THC verloren. Mit 14 Punkten aus elf Spielen überwintern sie damit auf Platz fünf der Staffel A, was aktuell das Verpassen der Viertelfinal-Playoffs und stattdessen die Playdown-Teilnahme bedeuten würde.

„Es gibt aktuell keinen Grund nervös zu werden. In der Tabelle stehen die Mannschaften vor uns, bei denen es aufgrund ihrer finanziellen Situation auch zu erwarten war“, sagte Trainer Darren Cheesman. „Wir können nicht jedes Jahr die eigenen Erwartungen übertreffen.“ Die Rückrunde beginnt am 23. März 2024 mit dem Heimspiel gegen Rekordmeister Uhlenhorst Mülheim.

Die BHC-Damen kassierten am Samstag beim 0:1 (0:1) gegen den DM-Zweiten Alster ihre erste Heimniederlage in der regulären Spielzeit, bleiben aber trotzdem Dritter der Staffel B. Aufsteiger Zehlendorfer Wespen gelang beim 2:1 (2:0) gegen Harvestehude der erste Drei-Punkte-Erfolg. Beide Berliner müssen am kommenden Wochenende zum Hinrunden-Abschluss auswärts beim Münchner SC und Meister Mannheimer HC antreten.