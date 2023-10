Zentralrat der Juden: „Wir verlangen Taten“

Der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden, Daniel Botmann, hat bei einer Kundgebung in Berlin mehr Schutz für Juden in Deutschland gefordert. „Wir verlangen mehr als Absichtserklärungen, wir verlangen mehr als Solidaritätsbekundungen“, sagte er vor Tausenden Menschen bei der Veranstaltung am Brandenburger Tor am Sonntag. „Wir verlangen Taten.“