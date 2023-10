Pergamonmuseum schließt: „Heute tanzen wir den letzten Tanz“

Berlin. Ein letztes Mal mit verschränkten Armen hinter dem Rücken durch die hohen Hallen wandern, ein letztes Mal das Smartphone vor dem beeindruckenden Ischtar-Tor zücken: Das Pergamonmuseum auf der Museumsinsel in Berlin-Mitte macht ab dem 23. Oktober seine Pforten dicht – Teile sollen bis zu 14 Jahre geschlossen bleiben. Grund genug für manch einen Besucher, eine lange Fahrt auf sich zu nehmen.

Das Ischtar-Tor zieht besonders viele Blicke auf sich.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Letzter Öffnungstag: Besuchende sind von Weitem angereist

So auch Katrin mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern – ihren Nachnamen wollen sie nicht in der Zeitung lesen. Sie sind eigens aus Hofheim am Taunus bei Frankfurt am Main angereist, um unter anderem die Schätze islamischer Kultur und Kunst noch einmal zu Gesicht zu bekommen. „Das Museum schließt viel zu lange“, moniert sie. Erst wenn ihre Kinder erwachsen sind, wird das gesamte Museum wahrscheinlich wieder geöffnet sein.

Auf deren Drängen hätten sie und ihr Mann sich entschieden, die lange Zugfahrt nach Berlin auf sich zu nehmen. Es ist auch das erste Mal für sie im Pergamonmuseum. Tickets mussten vier Wochen im Voraus ergattert werden. „Durch Zufall haben wir davon mitbekommen“, erklärt Katrin.

Pergamon-Museum: Sorge vor einem BER 2.0

Ebenfalls von Weitem angereist ist die Familie von Peter Röber. Er lebt mit seiner Frau in Südfrankreich, besuchen die Tochter in Berlin. Das Pergamonmmuseum war ein Muss in ihrem ausgedehnten Kulturprogramm. Auch bei ihnen schwingt eine gewisse Wehmut mit. „Das blaue Ischtar-Tor ist das schönste, was ich je in einem Museum gesehen habe“, erklärt seine Frau.

Letzte Chance ergriffen. Dieses Kind wird wahrscheinlich erst in über einem Jahrzehnt die Möglichkeit haben, die Schätze aus längst vergangener Zeit zu sehen.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Allerdings hat Röber auch die Sorge, dass das Versprechen einer kompletten Wiedereröffnung bis 2037 nicht eingehalten wird. „Bei einer Baustelle in Berlin weiß man immer wann sie beginnt, aber nie wann sie endet.“ Dabei erinnert er an das Debakel des Flughafens Berlin Brandenburg, dessen Bauzeit sich über mehr als ein Jahrzehnt erstreckte.

Mitarbeiterin kommen die Tränen

Nicht nur den Gästen fällt der Abschied schwer, sondern auch den Menschen, die im Museum arbeiten. Eine Mitarbeiterin des Sicherheitspersonals kann ihre Tränen nicht verbergen, als sie über ihren letzten Tag spricht. Sie habe schon in fast jedem Museum gearbeitet, doch nirgendwo sei der Zusammenhalt unter den Mitarbeitenden so groß gewesen, wie im Pergamonmuseum.

Der emotionale Abschied fällt auch deshalb schwer, weil die Beziehung zu den Gästen besonders war: Kürzlich habe sie von einem Besucher zum Dank eine Tafel Schokolade erhalten. „Heute tanzen wir den letzten Tanz und machen das Licht aus“, sagt sie unter Tränen. Wo es sie, die seit sieben Jahren auf der Museumsinsel arbeitet, nun hinzieht, weiß sie nicht. Nur so viel ist sicher: „Einmal Inselkind, immer Inselkind.“