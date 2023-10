Vier Schwerverletzte bei Verkehrsunfall nahe Kloster Lehnin

Drei Erwachsene und ein Mädchen haben bei einem Verkehrsunfall bei Kloster Lehnin (Kreis Potsdam-Mittelmark) schwere Verletzungen erlitten. Ein 41 Jahre alter Fahrer habe am Samstag an einer Kreuzung zwischen dem Ortsteil Göhlsdorf und Derwitz, einem Ortsteil von Werder (Havel), die Vorfahrt eines anderen Autos übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit.