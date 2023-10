Auto kippt auf die Seite: Fahrer verletzt

Ein Auto hat in Berlin-Reinickendorf einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen gestreift und ist auf die Seite gekippt. Rettungskräfte brachten den 42-jährige Fahrer mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war er am Samstagabend auf der Gotthardstraße in Richtung Holländerstraße gefahren und hatte aus zunächst noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren.