2. Bundesliga Hertha will in Nürnberg weiter klettern

Mit dem dritten Auswärtssieg in Serie will sich Hertha BSC in der oberen Hälfte der zweiten Fußball-Bundesliga festsetzen. Nach den Erfolgen in Kiel (3:2) und auf Schalke (2:1) hofft Hertha-Trainer Pal Dardai auch auf drei Punkte beim 1. FC Nürnberg am Sonntag im Max-Morlock-Stadion (13.30 Uhr/Sky). Vor dem zehnten Spieltag weisen beide Vereine zwölf Punkte auf, liegen aber durch die Tordifferenz gleich vier Plätze auseinander: Hertha ist Neunter, Nürnberg steht auf dem 13. Rang.