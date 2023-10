Pro-palästinensische Demo: Hunderte ziehen durch Kreuzberg

Berlin. Erst in den Hashtags ihres Instagram-Posts offenbarte die Organisation „Palästina Spricht“, dass es sich in erster Linie um eine Demonstration für die Befreiung Palästinas handelt. Am Sonnabendnachmittag rief die Initiative unter dem Titel „Decolonize! against oppression globally!“ zum Protest am Oranienplatz in Kreuzberg auf. Angemeldet waren 500 Personen, der rbb berichtete von rund 1000 Menschen. Gekommen waren aber deutlich mehr. Während die Polizei noch keine Zahlen nennen konnte, sprach der Tagesspiegel von Tausenden Teilnehmenden.

Polizei Berlin: Keine Anzeichen für strafbare Handlungen

Nachdem auch am Sonnabend zwei pro-palästinensische Demonstrationen am Brandenburger Tor und am Alexanderplatz verboten wurden, konnte die Versammlung von „Palästina Spricht“ am Oranienplatz stattfinden. In einem älteren Instagram-Beitrag schrieb die Initiative: „Free Palestine from the river to the sea“, übersetzt „Befreit Palästina vom Fluss bis an die See“, was von vielen Beobachtern als Aberkennung des Existenzrechts Israels gedeutet wurde.

Dennoch hatte die Versammlungsbehörde nach Prüfung der Gegebenheiten nicht erkennen können, dass es zu strafbaren Handlungen kommen würde. Zwischen 16 und 18 Uhr sollte der Aufzug durch folgende Straßen führen: Oranienplatz, Oranienstraße, Adalbertstraße, Kottbusser Tor, Kottbusser Straße, Kottbusser Damm bis hin zum Hermannplatz.

Der Demozug kam auch an der Kotti-Wache vorbei.

Foto: Alexander Rothe / FMG

Geplant waren zudem zwei Zwischenkundgebungen. Man sei mit Einsatzkräften und Dolmetschern vor Ort, um bei möglichen strafbaren Äußerungen schnell zu reagieren, so die Polizei auf X (vormals Twitter). Es gebe Beschränkungen: Verboten sei unter anderem, Fahnen öffentlich zu verbrennen, Gewalttaten zu verherrlichen, die Vernichtung des Staates Israel oder seiner Bewohner zu propagieren oder für radikale Gruppen zu werben.

Polizei stand mit Wasserwerfer bereit

Am Hermannplatz stand ein Wasserwerfer der Polizei bereit, falls es zu Ausschreitungen kommen sollte.

Foto: Alexander Rothe / FMG

Aus diesem Grund stockte der Demonstrationszug zwischenzeitlich auch auf dem Kottbusser Damm Höhe Boppstraße. Die Polizei ermahnte die Menge, keine verfassungsfeindlichen Parolen zu skandieren. In der Nähe des Hermannplatzes tauchten erstmals Einsatzkräfte mit Helmen auf. Eine Person wurde aus der Menschenmenge von der Polizei herausgeholt. Am Hermannplatz stand an der Kreuzung zur Sonnenallee ein Wasserwerfer bereit.

Größtenteils blieb die Demonstration jedoch friedlich. Zahlreiche Teilnehmer schwenkten Fahnen Palästinas, riefen „Free, free, Palestine“, zeigten Anti-Hamas-Transparente. Ordner aus den Reihen der Demonstrierenden achteten darauf, dass der Protestzug zusammenblieb. Am Hermannplatz löste sich die große Menschenansammlung schnell auf. Die Polizei konnte zum Ende der Demo keine „gravierenden Zwischenfälle“ feststellen.

Im Anschluss sammelten sich allerdings erneut Menschen an der Sonnenallee Ecke Reuterstraße. Die Polizei berichtete, dass vereinzelt Feuerwerkskörper gezündet würden. Man fordere die Menschen auf, sich zu entfernen.

