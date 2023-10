Berlin setzt ein Zeichen gegen Antisemitismus

Solidaritätsdemo für Israel, Menschen nehmen an einer Solidaritätsdemo für Israel auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor teil, fotografiert am 08.10.2023 in Berlin Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services

Berlin. Zwei Wochen nach den verheerenden Terrorattacken der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober und den Gegenschlägen Israels auf den Gazastreifen hat ein breites Bündnis demokratischer Parteien und zivilgesellschaftlicher Organisationen auf Initiative der Deutsch-Israelischen Gesellschaft zu einer Solidaritäts-Kundgebung mit Israel aufgerufen. Die Kundgebung am Sonntag vor dem Brandenburger Tor steht unter dem Motto: „Aufstehen gegen Terror, Hass und Antisemitismus – in Solidarität und Mitgefühl mit Israel“.

Die Veranstalter erwarten mehr als 10.000 Menschen, die sich am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr auf der Straße des 17. Juni versammeln wollen. Ursprünglich angemeldet wurde die Veranstaltung bei der Versammlungsbehörde mit 5000 Personen. Die Kundgebung vor dem Brandenburger Tor richte sich an die Menschen in Israel und an alle weiteren Opfer der Hamas, heißt es in einem veröffentlichten Aufruf: „Ihnen gegenüber wollen wir unser Mitgefühl und unsere uneingeschränkte Solidarität ausdrücken.“ Der Angriff der Hamas auf Israel sei barbarisch und nicht zu rechtfertigen, heißt es weiter.

Die israelische Flagge wird als Solidaritätsbekundung auf das Brandenburger Tor projiziert.

Foto: Unbekannt / Fabian Sommer/dpa

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will bei der Großkundgebung gegen Antisemitismus in eine Rede halten. Dies teilten das Bundespräsidialamt und die Veranstalter mit. Steinmeiers Teilnahme sei ein „starkes Zeichen“, erklärte der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck. „Staat und Gesellschaft stehen an der Seite des jüdischen und demokratischen Staates und seiner Bevölkerung.“ Christoph Bautz vom Verein Campact begrüßte ebenfalls Steinmeiers Zusage. „In einer solchen Breite ist die hiesige Zivilgesellschaft noch nie auf die Straße gegangen. Jetzt betont der Bundespräsident mit seinem Kommen dieses gemeinsame Signal gegen Antisemitismus, Terror und Hass zusätzlich.“

Rabbiner wird das jüdische Kaddisch beten

Neben Steinmeier werden auch Angehörige von israelischen Geiseln und ein Vertreter der muslimischen Alhambra-Gesellschaft sprechen. Auch Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, wird bei der Kundgebung am Sonntag das Wort ergreifen. Der Berliner Rabbiner Yitshak Ehrenberg wird das jüdische Kaddisch beten und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) soll die Schlussworte sprechen.

Israel hat das Recht zur Selbstverteidigung

Zu dem Bündnis gehören CDU, SPD, Grüne, FDP und Linkspartei, die katholische und die evangelische Kirche, der Zentralrat der Juden in Deutschland, der Deutschen Gewerkschaftsbund, der Arbeitgeber-Dachverband BDA sowie unter anderem Campact, der Paritätische Gesamtverband, der Deutsche Naturschutzring und der muslimische Verein Alhambra. Die Beteiligten an dem Aktionsbündnis bezeichneten es als „völlig inakzeptabel, wenn Islamisten – auch in unseren Kommunen – das Massaker der Hamas feiern und zum Akt der Befreiung verklären“. Wer dies tue, müsse „sanktioniert und bestraft werden“. Das internationale Völkerrecht gebe Israel das Recht zur Selbstverteidigung seiner Existenz, heißt es in dem Aufruf. Die Hamas missbrauche die eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde. Dadurch seien viele Opfer zu beklagen: „Für sie fordern wir sichere Fluchtkorridore und gezielte humanitäre Hilfen.“

Die Berliner Polizei erwartet am Sonntagnachmittag im Bereich rund um das Brandenburger Tor, Ebertstraße und Straße des 17. Juni, große Verkehrseinschränkungen zwischen 14 und 17 Uhr und bittet darum, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

Gedenken an die israelischen Opfer auf dem Bebelplatz

Auch auf dem Bebelplatz in Mitte soll am Sonntag in der Zeit von 18 bis 20 Uhr an die israelischen Opfer gedacht werden. Zu der Gedenkveranstaltung unter dem Motto „Never again is now! Gedenken an die israelischen Opfer durch den Hamas-Terror“ hat die israelische Community eingeladen. „Als Israelis in Berlin laden wir die deutsche Bevölkerung ein, sich uns anzuschließen und die Menschen in Israel zu unterstützen“, teilte der Verein „Zusammen Berlin e.V.“ mit. Jetzt sei die Zeit, zu erinnern und zu kämpfen. Nach Polizeiangaben erwarten die Veranstalter 600 Personen.

Pro-palästinensische Demos wegen Gewaltbereitschaft verboten

Feuerwerk explodiert bei einer Pro-Palästina-Demo in Neukölln.

Foto: Unbekannt / Paul Zinken/dpa

Nachdem bereits am Sonnabend zwei pro-palästinensische Demonstrationen von der Polizei verboten wurden, wurde auch eine für den Sonntag angemeldete Demonstration auf dem Potsdamer Platz untersagt. „Basierend auf Erfahrungen der vergangenen Jahre und auch der jüngeren Vergangenheit, weitergehenden Erkenntnissen und der Erstellung einer Prognose hat die Prüfung der Versammlungsbehörde ergeben, dass die unmittelbare Gefahr besteht, dass es bei der Versammlung zu volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichungen, dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft und dadurch zu Einschüchterungen sowie

Gewalttätigkeiten kommt“, heißt es in der Begründung der Versammlungsbehörde. (mit dpa)