Kasupke sagt,...

Wat mir uffreecht sind Radfahra, die offenbar glooben, et jibt ‘n Menschenrecht, det sie niemals kurz absteijen müssen. Nun hat det Obalandesjericht Hamburch ‘n Urteil jefällt, wat mir an diese merkwürdije Denke erinnat. Ne Radfahrerin hat lange anna roten Ampel jewartet, irjendwann isse losjefahren, weil se dachte, die Ampel is kaputt. Et wurde aba nur deshalb nich Jrün, weil die Ampel ne Kontaktschleife hat, die man mitm Fahrrad nich auslösen kann. Die Polizei hat die Frau beobachtet und ihr ‘n Bußjeld uffjebrummt. Hat se jejen jeklaacht. Sie hätte alladings Jrün auslösen könn, wenn se uff den Knopp der Bedarfsampel für Fußjänga jedrückt hätte. Dazu hätte se aba absteijen müssen. Und det sei ihr nich zuzumuten, befanden die Richta. Weil Radfahra keene Fußjänga sind. Aha.