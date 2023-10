Konflikte Farbschmierereien am SPD-Parteibüro in Neukölln

An dem SPD-Kreisbüro in der Hermannstraße in Berlin-Neukölln sind mehrere Fensterscheiben beschädigt und zum Teil beschmiert worden. Zu dem Zeitpunkt habe sich niemand dort aufgehalten, sagte ein Sprecher der Berliner SPD der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Eine Mitarbeiterin des Kreisbüros habe am Freitag entdeckt, dass insgesamt vier Scheiben, die aus Sicherheitsglas bestehen, durch Steinwürfe beschädigt worden seien. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet.