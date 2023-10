Flughafen-Chefin: Für Flugscham gibt es keinen Anlass

BER-Chefin Aletta von Massenbach hat beim Fliegen kein schlechtes Gewissen. „Auf keine Weise. Wenn jemand so im Luftverkehr steckt und weiß, was alles gemacht wird, was schon alles erreicht ist, der weiß, dass es überhaupt keine Veranlassung gibt, Flugscham zu empfinden“, sagte die Managerin dem „Tagesspiegel“ (Samstag). Sie selbst fliege zwei-, dreimal im Monat.