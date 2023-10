Berlin: Schlimmer Avus-Unfall – E-Auto fast vollständig zerstört

Eritrea-Demonstration in Berlin bisher ohne Zwischenfälle

Berlin. Auf der A115 ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Die Berliner Feuerwehr war im Großeinsatz, es bildeten sich Staus. Derweil geriet in Schönefeld der Fahrer eines Miles-Fahrzeugs in die Bredouille. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

16.44 Uhr: Der Diebstahl eines Geldautomaten in Berlin-Friedrichshain ist gescheitert. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anrufer am Freitagmorgen von ungewöhnlichen Geräuschen und dann von einen umgefallenen Geldautomaten vor dem Haus in der Gürtelstraße berichtet. Zwei mutmaßliche Täter flüchteten mit einem gemieteten Pritschenwagen in Richtung Frankfurter Allee. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Unbekannte sprengen Blitzer in Wilmersdorf

15.30 Uhr: In Wilmersdorf haben Unbekannte einen Blitzer aufgehebelt und gesprengt. Nach Polizeiangaben wurde dabei niemand verletzt. Weiter seien Teile des Blitzers noch 60 Meter entfernt aufgefunden worden. Zeugen haben den Angaben zufolge am frühen Freitagmorgen zwei Männer beobachtet, die sich an der Anlage am Kurfürstendamm zu schaffen gemacht haben. Kurze Zeit später soll es zur Explosion gekommen sein. Die Verdächtigen seien in Richtung Cicerostraße geflüchtet. Die Ermittlungen laufen.

Eritrea-Demonstration in Berlin bisher ohne Zwischenfälle

13.10 Uhr: Eine Eritrea-Demonstration in Berlin ist bisher ohne Zwischenfälle verlaufen. Wie die Polizei mitteilte, beteiligen sich an der Veranstaltung des Zentralrats der Eritreer in Deutschland unter der Überschrift „Der Erhalt und die Achtung unserer Grundrechte sowie der Schutz unserer kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenkünfte“ etwa 1000 Menschen. Es werden viele Flaggen Eritreas gezeigt. Die Demonstration soll noch bis zum Nachmittag andauern und die Teilnehmer wollen vom Potsdamer Platz zum Spreebogenpark unweit des Bundestags ziehen. Bei ähnlichen Veranstaltungen war es in Stuttgart und Gießen zu Ausschreitungen gekommen.

Ermittler in Polen nehmen Gruppe mutmaßlicher Autodiebe fest

9.50 Uhr: Ermittler in Polen haben in Zusammenarbeit mit deutschen Behörden eine Gruppe von mutmaßlichen Autodieben zerschlagen, die in Deutschland mehr als hundert Fahrzeuge gestohlen haben soll. Neun Verdächtige seien festgenommen worden, sagte ein Sprecher des polnischen Grenzschutzes der Nachrichtenagentur PAP am Freitag. „Die Mitglieder dieser Gruppe waren auf den Diebstahl von Luxuslimousinen und Motorrädern in Deutschland spezialisiert.“

Die Fahrzeuge seien häufig auf Bestellung gestohlen und in Polen verkauft worden. Ihren Gesamtwert schätzen die polnischen Ermittler auf mehr als 1,3 Millionen Euro. Unter den gestohlenen Autos befanden sich den Angaben zufolge auch drei Luxuslimousinen der chinesischen Botschaft in Berlin.

Die Verdächtigen seien organisiert und planvoll vorgegangen, hieß es. Sie hätte mit Spezialgeräten die elektronischen Wegfahrsperren geknackt und die Fahrzeuge sofort nach Polen gebracht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Diebstahl und Einbruch. Den Angaben zufolge drohen den Verdächtigen im Falle einer Verurteilung bis zu zehn Jahren Gefängnis.

Miles-Auto bleibt in Straßengraben hängen

Das Miles-Fahrzeug im Straßengraben in Schönefeld.

Foto: Morris Pudwell / Pudwell

9.40 Uhr: Der oder die Fahrerin eines Carsharing-Autos der Firma Miles ist in der Nacht an der Hans-Grade-Allee in Schönefeld in einen Straßengraben gefahren. Der oder die Fahrerin versuchte mehrfach aus den Graben zu fahren, scheiterte jedoch an den Witterungsverhältnissen. Ob die Polizei zu diesem Sachverhalt ermittelt, ist gegenwärtig nicht bekannt. Vermutlich hat der Mieter das Fahrzeug einfach wieder verschlossen, die Miete abgemeldet und sich in einen anderen Mietwagen gesetzt.

Schlimmer Unfall auf der Avus – E-Auto fast vollständig zerstört

8.50 Uhr: Ein Auto ist am späten Donnerstagabend auf der A115 (Avus) in einen Schilderwagen gerast. Der Unfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Spanische Allee in Steglitz-Zehlendorf. Das Elektrofahrzeug der Marke Polestar wurde durch den Aufprall nahezu vollständig zerstört. Der Fahrer oder die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Schilder-Anhänger und das Zugfahrzeug wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt, der Lkw in die Leitplanke gedrückt. Ob die Besatzung des Lkw verletzt wurde, war zunächst unklar. Die Berliner Feuerwehr war mit einem Großaufgebot, darunter dem Technischen Dienst, vor Ort und beseitigte die Verkehrshindernisse. Die A115 war ab Hüttenweg für über eineinhalb Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt. Es bildete sich ein Stau.

