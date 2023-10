Sportartikel-Sparte der Signa-Gruppe in Schieflage

Die Sportartikel-Sparte der von dem österreichischen Investor René Benko gegründeten Signa-Gruppe ist nach eigenen Angaben in finanzieller Schieflage. Die in Deutschland beheimatete Tennis-Point GmbH mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, eine der größten Tochtergesellschaften der Signa Sports United N.V., habe beim zuständigen Amtsgericht Insolvenz angemeldet, teilte die Signa Sports United (SSU) am Freitag mit. Anlass sei die zu geringe Finanzdecke nach Kündigung einer Eigenkapitalzusage der Signa Holding GmbH. Weitere Einheiten der Sport-Sparte, darunter die Signa Sports United N.V. als Muttergesellschaft, würden in den kommenden Tagen die Eröffnung von Insolvenzverfahren vorbereiten, hieß es weiter.